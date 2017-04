Katja Dorn: Probetraining beim FC Bayern München

27.04.2017, 14:00 Uhr

Das Training unter Alexander Bayer und Verena Schneiderbauer hat Katja tolle Eindrücke und wichtige Erfahrungen gewährt, um in einigen Jahren den Sprung in eine Profi-Damenmannschaft zu schaffen. Derzeit stehen für Katja jedoch der Abschluss der NSMS Weiz sowie das Fußball-Training bei den Juniors Hartberg, im LAZ Weiz (Landesverbands-Ausbildungs-Zentrum des Steir. Fußballverbandes) sowie bei der Steirischen U14-Auswahl im Vordergrund, aber der Grundstein für eine vielversprechende Karriere ist gelegt.Und das Beste: Im nächsten Jahr darf Katja wieder an einem Probetraining bei den U17-Juniorinnen des FC Bayern München teilnehmen.