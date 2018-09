chilla Camilla – wir machen unser Wohnzimmer hyggelig!

21.09.2018, 09:14 Uhr

Gemütlich soll es sein! Chillig, entspannend, behaglich oder hyggelig wie es heutzutage auf gut dänisch heißt. Das erwarten wir von unserem Wohnzimmer! Doch wie schaffen wir das?

Boden gemütlich!

Holzböden aufbereiten

Wissen macht sicher

Unser Wohnzimmer braucht unbedingt einen Frische-Kick! Nicht nur das Interieur ist schon älter, die Wände wirken neblig-grau, der Holzboden ist stumpf, der gesamte Raum wirkt irgendwie ungemütlich. Eine neue Kuscheldecke wird wohl nicht viel bringen. Da fehlt einiges, bis wir uns wieder gemütlich auf die Couch lümmeln. Besagten Hyggelig-Effekt schaffen wir nicht mit Kuscheldecken, Fell und Kerzen - da stehen größere Veränderungen an.In unseren Breitengraden ist Holz wohl das ursprünglichste Material - Sinnbild für einen „warmen“ Boden. Holz reguliert die gefühlte Temperatur und wirkt für die Raumatmosphäre wie ein Heizkörper: selbst „kalte“ Wände wie Beton oder Stahl werden in ihrer Wirkung abgeschwächt. Den Holzboden aufzuhübschen ist also schon mal ein guter Start Richtung „hyggelig“.Wir haben uns damals für geöltes Parkett entschieden. Dazu stehen wir nach wie vor! Nur leider sieht man dem Boden jetzt seinen Durst an - trocken wie ein Löschpapier. Geölt haben wir den Boden schon öfters - mit teils fragwürdigem Ergebnis. Nach dem ersten Mal sind wir eine ganze Weile mit Wollsocken in den Ecken rumgeschlurft um die „Öl-Lacken“ abzutragen. Die folgenden Male waren schon erfolgreicher - Gott sei Dank! Doch dieses Mal wird auch ein Schliff notwendig sein, um die Kratzer und Dellen auszubessern. An diesem Punkt kommt der Profi ins Spiel und wir legen unser Parket dem Bodenleger unseres Vertrauens in die Hände - quasi mit Erfolgsgarantie. Ein Profi arbeitet mit ganz anderen Geräten - er kann das Öl „einpaden“, dabei wird das Öl mit einem Pad ins Holz eingearbeitet und die Poren dabei verdichtet. Somit bleibt der Schutz länger bestehen.Wie immer informieren wir uns vorab bei Farben Morscher . Der wohl wichtigste Tipp: die verschiedenen Öle auf Holzleisten zu testen. Manche Öle feuern an, manche sind zurückhaltend im Effekt. Was wir uns wünschen, haben wir auch recht schnell gefunden. Im Wohnzimmer soll der Boden einen satten Holzton erhalten. Es gibt aber auch Öle, die diesen speziellen „nordic style“-Weißton auf viele Holzarten zaubern. So tritt der Boden vornehm in den Hintergrund und lässt Wände und Möbel die erste Geige spielen.