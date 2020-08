INNSBRUCK. Die Zahl der positiv getesteten Personen ist in Innsbruck und auch in Tirol weiter im steigen. Um 18 Uhr 30 waren in Innsbruck 56 (24 Stunden davor lag die Anzahl bei 31) und in ganz Tirol 108 (24 Stunden davor bei 72) aktiv positiv geteste Personen. Das Stadtmagistrat erhöht die Sicherheitsmaßnahmen.

Fiebermessungen

Zum Schutz der Bevölkerung und Mitarbeitern vor einer Weiterverbreitung des Coronavirus wurde das verpflichtende Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (MNS) im Innsbrucker Stadtmagistrat ab 16. Juli 2020 in bestimmten Bereichen wieder eingeführt. Als weitere Sicherheitsmaßnahme werden in den Ämtern für Soziales sowie Kinder- und Jugendhilfe im Bürgergarten, Ing.-Etzel-Straße 5, bei der Eingangskontrolle durch die Mobile Überwachungsgruppe (MÜG), Fiebermessungen durchgeführt.

Strenge Strafe

Eine strenge Strafe erhielt eine in Tirol lebende Deutsche, die trotz eines positiven Covid-19-Tests in der Öffentlichkeit war. Unter anderem war sie in einem Supermarkt einkaufen. Auch nach einer polizeilichen Ermahnung entsorgte sie den Müll mit Aufzug, war im Park und fuhr mit dem Taxi ins Krankenhaus. Das nicht rechtskräftige Urteil: 10.800 Euro Strafe.

