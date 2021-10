INNSBRUCK. Zwischen 13:30 und 19:30 Uhr findet am Samstag, 9.10., in der Wilhelm-Greil-Straße der "Parking Day statt". Geboten wird ein buntes Programm.

Miteinander aller

"Wie könnte unsere Innsbrucker Innenstadt aussehen? Das darf morgen am Samstag, den 9. Oktober von 13:30 bis 19:30, in der Wilhelm-Greil-Straße vor dem Landesmuseum ausprobiert werden", erklärt Fridays for Future in einer Aussendung: "Im Zentrum steht das Miteinander aller. Das voneinander Lernen, Tauschen, Zuhören, Spaß haben. Möglich wird das, weil der Raum, der sonst von parkenden Autos eingenommen wird, an diesem Tag von den verschiedensten Innsbrucker Organisationen und Vereinen gestaltet wird - so, wie sie sich ihren öffentlichen Raum wünschen. Denn anstelle des momentanen starken Fokus auf den PKW-Verkehr und Parkraum könnten viele Flächen als Begegnungsräume, Erholungszonen oder zum Austausch genutzt werden."

Autofrei

"Dann gibt es Grünflächen, wo sonst nur Grau ist. Hüpfburgen, wo Kinder sorgenfrei spielen und sich austoben können, anstatt auf Autos aufpassen zu müssen. Es gibt Platz für Kunst und Musik, kostenfrei zum einfach nur lauschen oder sogar selber das Mikro ergreifen. Statt für abgestellte Autos ist der Raum direkt im Zentrum von Innsbruck nutzbar für Menschen, die gemeinsam Yoga machen wollen, in der Sonne Kuchen oder gerettete Lebensmittel essen wollen. Auch wer neue Ideen zu Mobilität sammeln möchte, sich über Energie, Klima und die eigene Rolle dabei informieren will ist hier am richtigen Ort", wird in der Aussendung weiter festgehalten.

Organisation

Vertreten sind beim "Parking Day" das SOS Kinderdorf, das Klimabündnis, Foodsharing, die Critical Mass, der Verein gegen Tierfabriken, ein Straßentheater, Fridays For Future selbst und viele mehr. Mit der Organisation dieses bunten Programms wollen die Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays For Future den Blick der Menschen darauf lenken, "wie unsere Innenstädte bzw. unser öffentlicher Raum aussehen könnte, wenn wir die Prioritäten in unserer Gesellschaft neu setzen." Unter den Mottos #FAIRkehrswende jetzt und #UprootTheSystem wird in Innsbruck auch der nächste weltweite Klimastreik am 22.10.2021 stehen.

