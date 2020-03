INNSBRUCK. Über Facebook warnt die Polizei vor Seriendieben. In Discountern komme es vermehrt zu Geldtaschendiebstählen. Die Polizei erinnert daran, keinesfalls die Handtaschen im oder am Einkaufswagen zu lassen. Ebenfalls soll der Code zu Bankkarten nicht in der Geldtasche mitgeführt werden.

Die Polizei warnt in den sozialen Netzwerken vor Seriendieben.

