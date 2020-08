TIROL. Die Jugendsprecherin im Nationalrat und designierte Bundesobfrau der Jungen ÖVP, Claudia Plakolm, war zu Gast in der Tiroler Landeshauptstadt. Gespräche gab es mit anderen Jugendorganisationen und Jung-Bürgermeistern. Zudem gab es ein Gespräch mit Jugendlandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf und der VP-Jugendsprecherin im Landtag Sophia Kircher, zu den Auswirkungen der Coronapandemie auf die Jugend im Land.

Neue Herausforderungen

„Das Coronavirus hat uns in den letzten Wochen zahlreiche neue Herausforderungen gebracht. Die Krise hat uns auch aufgezeigt, in welchen Bereichen wir Nachholbedarf haben. In den nächsten Wochen bis zum JVP-Bundestag möchte ich daher Ideen und Vorschläge einholen, wie wir ein Update für Österreich gestalten - damit wir für die Herausforderungen der Zukunft gut gerüstet sind.“, erklärt Plakolm. Sie ist aktuell mit der Sommerkampagne „Update Österreich. Deine Idee für unser Land.“ in ganz Österreich unterwegs.

Arbeitsmarkt leidet

Sophia Kircher zeigt sich erfreut über den Besuch der Oberösterreicherin Plakolm und weist darauf hin, dass junge Erwachsene aktuell auf einen Arbeitsmarkt treffen, der unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie leidet. Dieses Thema wurde speziell beim Gespräch mit der Tiroler Jugendlandesrätin Zoller-Frischauf thematisiert.

„In den vergangenen Monaten wurden bereits zahlreiche Maßnahmen gesetzt, um die Wirtschaft anzukurbeln, die Situation am Arbeitsmarkt zu verbessern und auch Arbeitsplätze zu sichern. Allerdings ist der Einstieg ins Berufsleben und auch das Finden einer Lehrstelle aktuell kein Leichtes. Hier braucht es weitere unterstützende Maßnahmen um insbesondere auch gegen die Jugendarbeitslosigkeit anzukämpfen", erklärt Kircher.

Jüngste Abgeordnete im Nationalrat

Claudia Plakolm ist in Walding in Oberösterreich aufgewachsen und seit ihrer Schulzeit politisch aktiv. Seit dem Jahr 2016 ist sie Landesobfrau der JVP in Oberösterreich und ein Jahr später als jüngste Abgeordnete in den Nationalrat eingezogen.

