Der "Dezemberlehrling" ist der "Lehrling des Jahres 2016"

10.05.2017, 15:18 Uhr

Lehrling des Jahres 2016 aus dem Hause GE Jenbacher

Die Abendjury, in jener auch der "Lehrling des Jahres 2007" Andreas Knapp saß, bestimmte nach den Interviews, die Moderator Thomas Arbeiter mit den Lehrlingen durchführte, den "Lehrling des Jahres": den Absamer Florian Triendl, der bei den GE Jenbacher Werken die Lehre zum Mechatroniker absolviert. Der "Lehrling des Monats Juni" Christoph Rieder aus Leogang, der bei Berger Truck Service GmbH in Wörgl die Lehre zum Kraftfahrzeugtechniker macht, wurde in einer knappen Entscheidung Zweiter. "Je besser eine Ausbildung, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich im Beruf halten kann", meinte LR Tratter.