BUNDESVERSAMMLUNG DER TIROLER SCHÜTZENKOMPANIEN

30.04.2017, 19:22 Uhr

Neuwahl der Bundesleitung: Dritte Periode von Landeskommandant Fritz TiefenthalerEiner der größten und bedeutendsten Traditionsverbände im Alpenraum hielt am Sonntag, 30. April 2017, die jährliche Bundesversammlung in Innsbruck ab. Ein festlicher Gottesdienst in der Innsbrucker Jesuitenkirche, zelebriert von Landeskurat Dekan Mag. Martin Ferner, bildete den Auftakt dieses besonderen Schützentages.

Bei der darauffolgenden Bundesversammlung konnte Landeskommandant Tiefentaler als Ehrengäste u.a. den Landeshauptmann von Tirol Günther Platter und die Bürgermeisterin von Innsbruck Mag. Christine Oppitz-Plörer, GR Franz Hitzl, den Landeskommandant der Südtiroler Schützen Elmar Thaler und weitere, begrüßen. Bei der durchgeführten Wahl der Bundesleitungsmitglieder wurde Major Mag. Fritz Tiefenthaler mit 96,8% der Stimmen eindrucksvoll als „alten“ und „neuen“ Landeskommandanten der Tiroler Schützen bestätigt.Die gewählten MitgliederInnen der neuen BundesleitungLandeskommandant: Mjr. Mag. Fritz TIEFENTHALERLandeskommandant-Stellvertreter: Mjr. Christian MEISCHLBundesgeschäftsführer: Mjr. Kurt MAYRBundesschriftführer und Adjutant: Mjr. Thomas PUTZBundeskassier: Mjr. Paul HAUSERBundesbildungsoffizier: Mjr. Mag. Hartwig RÖCKBundeswaffenmeister: Mjr. Johann ELLERLandesjungschützenbetreuer: Mjr. RupertUSEL (Neubestellung)Bundespressereferent und Adjutant: Mjr. Thomas SAURER (Neubestellung)Bundesmarketenderin: Franziska JENEWEINVerdiente Bundesoffiziere wurden mit dem Titel „Ehrenmajor“ ausgezeichnet.Die bisher in der Bundesleitung tätigen Offiziere, Bundespressereferent und Adjutant Erwin Zangerl, Bundesgeschäftsführer‐Stellvertreter Walter Flory und der Viertel-Kommandant a.D. Johann Steiner, wurden zu „Ehrenmajore“ des Bundes der Tiroler Schützenkompanien ernannt und freuten sich sehr über diese Auszeichnung.Nach Abschluss der Bundesversammlung folgte vor dem Innsbrucker Congress ein Landesüblicher Empfang und ein Umzug mit 1.000 TeilnehmerInnen. Die Schützen und Marketenderinnen ließen die heurige Bundesversammlung mit einem beherzten Marsch durch Innsbrucks Altstadt festlich ausklingen.