Schon 8.000 neue Jahrestickets verkauft!

27.04.2017, 12:05 Uhr

Rund einen Monat bevor die neuen Ticktes gelten, wurden bereits 8.000 Jahrestickets verkauft.

Tirolticket boomt

Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel

Weitere Informationen

TIROL. Bereits jetzt wurden rund 8.000 Jahrestickets verkauft. Ab 1. Juni kann mit diesen dann auf allen öffentlichen Verkehrsmitteln in Tirol gefahren werden.Drei von vier KäuferInnen von Jahrestickets kaufen das Tirolticket und nützen die Möglichkeit mit einem Ticket mit den Öffis durch ganz Tirol zu fahren. Das heißt, rund 75 Prozent der StammkundInnen (6.100 Personen) kauften das landesweit gültige Tirolticket. Aktuell läuft eine landesweite Kampagne mit dem Titel "Mehr sehen vom Land". Hier werden die neuen Tarife und die Vorteile der öffentlichen Verkehrsmittel beworben. "Der Verkauf läuft sehr gut an und ich freu mich, dass viele gleich das ganze Land buchen", so VVT-Geschäftsführer Alexander Jug.Der öffentliche Verkehr wird laufend verbessert. Dies zeigt sich auch in der Zahl der StammkundInnen, die die Öffis nutzen. Aktuell sind 97.000 TirolerInnen im Besitz eines Jahres- bzw. Semestertickets des VVT (Verkehrsverbund Tirol). Mit den neuen Tarifen soll die Zahl der StammkundInnen auf über 100.000 steigen. Die neuen Tarife gelten ab 1. Juni. Das Tirolticket gibt es um 490,00 Euro.Erhältlich sind die Tickets bei allen besetzten Bahnhöfen Tirols, im VVT und IVB-KundInnencenter und online unter www.vvt.at