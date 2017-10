Zivilschutz-Probealarm verlief positiv: Nur zwei Sirenen fielen aus

09.10.2017, 10:19 Uhr

Mit einem sehr guten Ergebnis von 99,79 Prozent endete Samstag der Zivilschutz-Probealarm in Tirol. Nur zwei Sirenen haben nicht korrekt funktioniert und werden nun ordnungsgemäß gewartet.

TIROL. Amwurde es laut in Tirol. Die Sirenen heulten und wurden getestet. Das Ergebnis:der Sirenen sind voll funktionsfähig und sind im Notfall einsetzbar.Zu hören waren die. Die BürgerInnen wurden im Vorfeld über den Zivilschutz-Probealarm informiert und wurden so größtenteils nicht in Schrecken versetzt. Ziel ist unter anderem, neben der Überprüfung der Funktion, dass die Bevölkerung mit den unterschiedlichen Signalen vertraut gemacht wird.

...gibt es in Tirol und davon haben. Die positive Bilanz freut das Land Tirol. Die zwei Sirenen, die Fehler aufwiesen werden nun gemeinsam mit demgewartet und die technischen Fehler sollen behoben werden.Neben demkommt es zu einembei derund dem. Hier kann man allerdings auch eine positive Bilanz ziehen: dielösten die Signale für Flutwellenalarm und Flutwellenentwarnung korrekt aus.Mehr zum Thema auf meinbezirk.at: