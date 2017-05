Gemeinsame Schule für die 10- bis 14jährigen in rund 10 Jahren möglich

05.05.2017, 22:00 Uhr

Bei einem Treffen der BildungspolitikerInnen war die gemeinsame Schule der 10- bis 14jährigen das Hauptthema - dieses wurde anhand der Modellregion Zillertal erörtert.

Zillertal als Modellregion für die gemeinsame Schule

Tiroler Gesamtkonzept soll österreichweit umgesetzt werden

Vorteile einer gemeinsamen Schule

Weitere Informationen

TIROL. Am 4. und 5. Mai fand die LandesbildungsreferentInnenkonferenz statt. Dazu trafen sich die BildungspolitikerInnen und ExpertInnen der Bundesländer mit Bundesministerin Sonja Hammerschmid in Innsbruck. Zentrales Thema des Treffens war die Weiterentwicklung der Schulen der Zehn- bis Vierzehnjährigen.Zillertal ist seit 2014 eine Modellregion für die gemeinsame Schule der Zehn- bis Vierzehnjährigen. Diese wurde noch von Bildungslandesrätin Beate Palfrader in Kooperation mit dem Landesschulrat, der Universität Innsbruck und der Pädagogischen Hochschule Tirol (PHT) ins Leben gerufen. Beim Treffen wurden die Ergebnisse analysiert und und diskutiert. Gleichzeitig floss eine Studie aus Vorarlberg zur Weiterentwicklung der Schulen der Zehn- bis Vierzehnjährigen und deren geplante Umsetzung in die Diskussionen mit ein.Die gesammelten Erfahrungen aus Tirol und Vorarlberg sollen nicht nur in Österreich sondern auch in anderen Ländern umgesetzt werden, denn so Beate Palfrader, findet das hier entwickelte Gesamtkonzept in vielen Ländern Europas und in Kanada große Beachtung. Dies zeige auch die Zukunftsfähigkeit von neuen Modellen im Schulbereich sowie weitere Bildungsvorhaben – auch auf Bundesebene.Durch die gemeinsame Schule der 10- bis 14jährigen soll es einen einheitlichen Lehrplan, mehr Individualisierung und Differenzierung geben, so Beate Palfrader. Weiters sollen dadurch die Chancengleichheit, Bildungsgerechtigkeit und Bildungsqualität gestärkt werden. Gleichzeitig soll durch die gemeinsame Schule Druck von Eltern und Kindern genommen werden. Die Vorarlberger Bildungslandesrätin Bernadette Mennel geht auch von mehr Leistung bei einer gemeinsamen Schule aus. „Wir meinen, dass am Ende des Prozesses eine gemeinsame Schule der Zehn- bis Vierzehnjährigen die geeignetere Schulform ist, um diese Ziele zu erreichen“, so Bernadette Mennel. Sie rechnet damit, dass eine gemeinsame Schule in rund zehn Jahren umgesetzt werden könne - nach genügend Raum für Personalentwicklung, Unterrichtsentwicklung und Schulentwicklung.Weiterführende Informationen zur gemeinsamen Schule und zur Modellregion Zillertal finden Sie unter mbz-tirol.at sowie unter www.tirol.gv.at/bildung/schulorganisation/modellregion-bildung-zillertal/