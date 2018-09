Fußball in Tirol - Das war das Fußballwochenende vom 15. und 16. September 2018

18.09.2018, 08:16 Uhr

Fußball in Tirol: Hier geht es zur Fotostrecke der Tiroler Fußballspiele des vergangenen Wochenendes.

Fußball in Tirol



Die Spiele vom Wochende

Mehr zum Thema

Hier findest du die besten Fotos vom vergangenen Fußball-Wochenende in Tirol.In Tirol gibt es rund 150 Fußballvereine, die in den unterschiedlichsten Tiroler Ligen spielen. Unsere Redakteure sind live dabei und liefern jede Woche Spielberichte und Fotos der einzelnen Spiele. Die besten Fotos vom Tiroler Fußball findest du wöchentlich auf meinbezirk.at.Hatting - Flaurling1. Klasse West: FC Zugspitze - SPG Lechtal 0:4 (0:4)Bezirksliga West: SV Navis - SV Mieders 6:1Gebietsliga West: SV WinWin Landeck - SPG Pitztal 3:2Kössen - Fieberbrunn 4:1Bezirksliga Ost: FC-Weerberg - Wildschönau 7:0SPG Silz/Mötz - Schönwies/MilsAktuelle Spielberichte: Fußball in Tirol