Neun weitere Infektionen am Samstagnachmittag. Kroatien-Rückkehrer können sich kostenlos testen lassen.

KÄRNTEN. Am Samstagnachmittag gibt es neun weitere Infektionen mit dem Corona-Virus. Derzeit sind 98 Personen in Kärnten infiziert – zum Großteil Unter-30-Jährige. Im Vergleich zu in der Früh ist je ein Fall in den Bezirken Völkermarkt, Villach Land, Klagenfurt Land und Feldkirchen hinzugekommen, in Klagenfurt Stadt fünf. Niemand der aktuellen Fälle muss im Spital behandelt werden, das Contact Tracing läuft in allen Fällen.

Kostenlose Corona-Tests

Damit verhindert wird, dass sich weitere Kärntner bei Kroatien-Heimkehrern infizieren, gibt es für jeden, der seit dem 7. August aus Kroatien zurückgekehrt ist, ab Montag kostenlose Corona-Tests. Das Angebot gilt für jene, die bis spätestens zum Inkrafttreten der Reisewarnung (Mitternacht von Sonntag auf Montag, 17. August) nach Kärnten heimkehren.

Die Betroffenen sollen sich bei der Gesundheitshotline 1450 melden, so wird so schnell wie möglich die kostenlose freiwillige Testung veranlasst. Gesundheitsreferentin Beate Prettner: "Bis zum Vorliegen des Ergebnisses sollten sie besonnen und vorsichtig sein und ihren Gesundheitszustand genau beobachten."

Am 17. August ab 0 Uhr tritt die Reisewarnung in Kraft. Rückkehrer aus Kroatien haben dann einen negativen Test vorzuweisen oder einen Test binnen 48 Stunden vorzunehmen (währenddessen Quarantäne).

Screening der mobilen Dienste

Nächste Woche am Donnerstag startet auch das Screening für die mobilen Dienste. Diese führt die AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) durch. 13 Trägerorganisationen mit über 1.700 Mitarbeitern sind es in Kärnten.

