Neun Neuinfektionen am Sonntag, alle unter 30 Jahre alt, Kroatien-Bezug bei den meisten Fällen.

KÄRNTEN. Auch am Sonntag steigen die Corona-Zahlen in Kärnten, weitere neun Fälle wurden gezählt. Auch hier gibt es weiterhin einen Bezug zu Kroatien. Also gibt es nun gesamt 101 aktuell Erkrankte, bei den Neuinfizierten verläuft die Krankheit mild, niemand von ihnen muss im Krankenhaus behandelt werden.

Alle Neuinfizierten sind außerdem unter 30 Jahre alt, vier der neun Fälle sind dem Bezirk Villach Land zuzurechnen, fünf Klagenfurt.

Sonntag: 92 Personen mit dem Corona-Virus infiziert