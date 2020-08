In Spittal und Feldkirchen finden noch diese Woche zwei Typisierungsaktionen statt. Es werden Stammzellen-Spender gesucht.

FELDKIRCHEN, SPITTAL. Morgen und übermorgen veranstaltet der Verein "Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich" zwei Typisierungsaktionen in Kärnten, in Feldkirchen und Spittal (siehe unten). Denn Leukämie-Patienten warten auf lebensrettende Stammzellen, so auch Michael (vier Monate) und Leonhard (vier Jahre) oder Lisa (26). Sie sind auf eine Stammzellen-Spende angewiesen.

Zum Lebensretter werden

In Spittal und Feldkirchen kann man sich wieder typisieren lassen. In Frage kommen gesunde Personen zwischen 17 und 45 Jahren mit mindestens 50 Kilo Körpergewicht.

Die Typisierungsaktionen:

Feldkirchen: Donnerstag, 27. August, 13 bis 18 Uhr, Aroma-Simone (Kirchgasse 8)

Spittal: Freitag, 28. August, 12 bis 18 Uhr, Verein Bildungsraum (Bahnhofstraße 3, Eingang Bismarckstraße)

Weitere Informationen: www.gebenfuerleben.at