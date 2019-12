Unter dem Motto „Kunst im Dialog“ – „Malerei trifft Fotografie“ haben zwei sehr erfolgreiche Künstlerinnen in die Galerie „Kunst-Raum-Kitzbühel“ zur Phase II–Vernissage geladen. Founder & Managing Direktorin Julia Finkeissen, welche die Laudatio hielt, sprach nicht nur über den Werdegang der beiden Künstlerinnen, sondern hob viele Gemeinsamkeiten, aber auch Gegensätze, hervor. Auf die facettenreiche Künstlerin Barbara Bollerhoff trifft in dieser Ausstellung die Fotografien Anke Schaffelhuber, die in ihren Werken Mensch und Natur auf einzigartige Weise verbindet. Das sehr zahlreich erschienene Publikum, u. a. Immobilienökonomin Dipl.-Ing. Architektin Lorin Rüttger, Unternehmer und Entwickler Gianfranco Pizzuto (E-Classcis), Unternehmer Peter Hage (Hage Fittings & Flanschen GmbH), ART-Agent Klaus Wendling, Rechtsanwältin Dr. Barbara Planer, Pianistin Rosmarie Sathrum-Gasteiger, die Künstler Stefan Pfander (Verfasser des Vivamos-Leitbildes), Maria Behler und Patrice Bruvier war an diesem Abend aber nicht nur von den ausgestellten Kunstwerken begeistert, sondern genossen auch die musikalische Umrahmung der bekannten Pianistin Katharina Königsfeld.Die Künstlerinnen Barbara Bollerhoff und Anke Schaffelhuber vereinen in ihrer ersten gemeinsamen Kunstausstellung unter dem Namen Phase II – Malerei und Fotografie und bieten ihren Besuchern somit eine abwechslungsreiche und spannende Sammlung von Werken. Weitere Infos zu den beiden Künstlerinnen findet man u. a. unter www.bollerhoff.de und www.anke-schaffelhuber.com - Barbara Bollerhoff – Die facettenreiche Künstlerin:Seit nun fast 30 Jahren arbeitet die freischaffende Künstlerin Barbara Bollerhoff im Bereich der Kunst. Von Kunst nach Maß bis hin zu Kunst ohne Maß gestaltet sie diese in den unterschiedlichsten Techniken, sowohl gegenständlich als auch abstrakt. Dabei sind Acryl, Aquarell und Spachteln nur einige der Bereiche, in denen sich die vielseitige Künstlerin einen Namen gemacht hat. Denn ihr Spektrum reicht weit über das hinaus, was einen klassischen Künstler ausmacht. Anke Schaffelhuber – Fotografin aus Leidenschaft:Die Paraphrase der Künstlerin Anke Schaffelhuber konfrontiert die Welten: Die Welt der Großstädte von London und New York, das Innere des Petersdom in Rom auf eine sanfte und versöhnliche Weise, als Verschachtelung und Einbettung, ja neugierige Annäherung mit der Welt der buddhistischen Mönche – Bilder, die im UNESCO Gebäude in Paris oder im UN-Hauptquartier in New York durchaus am richtigen Platz wären. Anke Schaffelhuber hat auf sehr eindrucksvolle Weise das Menschheitsthema „Welche Natur wollen wir?“ gestaltet. Die Ausstellung kann in Kitzbühel in der Galerie "Kunst-Raum-Kitzbühel", in der Unteren Gänsbachgasse 9, noch bis Ende Jänner 2020 täglich von 11:00 Uhr bis 20:00 Uhr besichtigt werden. Nur am 24. und am 25. Dezember bleibt die Ausstellung geschlossen.