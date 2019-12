ST. JOHANN. Am Sonntag, 22.12.2019, kam es zu einem Arbeitsunfall in einer Firma in St. Johann. Bei diesem Unfall kam ein Arbeiter mit der Hand zwischen zwei Walzen.

Hand zwischen zwei Walzen eingeklemmt



Am 22. Dezember 2019 um 15:00 versuchte ein 34jähriger Arbeiter in einer Firma in St. Johann eine Folie an eine Walze anzulegen. Dabei kam er mit der linken Hand zwischen zwei Walzen, die zum Bespannen von Laminatbodenplatten dienten. Als ein weiterer Mitarbeiter die Schreie hörte, betätigte dieser den Not-Schalter. Dadurch konnten weitere Verletzungen verindert werden.

Der Mann zog sich schwere Quetschungen an der linken Hand zu. Er wurde nach Erstversorgung in das Krankenhaus Salzburg geflogen. Nach ersten Erhebungen liegt kein Fremdverschulden vor.

Weitere Themen

Aktuelle Polizeimeldungen aus Tirol