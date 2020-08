ST. JOHANN (niko). Corona-bedingt findet das beliebte St. Johanner Mittwoch-Abend-Programm "Lang & Klang" heuer nur in eingeschränktem Umfang statt. Die Konzerte auf der großen Bühne und die Kinderspielstraße müssen diesen Sommer pausieren. Hier wären etwa die Corona-Abstandsregelungen nicht durchführbar.

Bei mehreren Wirten in der Fußgänger- und in der Begegnungszone im Marktzentrum werden hingegen nun Live-Bands aufgeboten und auch das Nightshopping steht am Programm. "Das Ganze wird sehr gut angenommen, Wirte und Besucher sind zufrieden. Wir werden die Durchführung evaluieren und mögliche Verbesserungen erarbeiten (u. a. Verkehrssperre); der TVB unterstützt die Gastronomen bei der Durchführung der kleinen Konzerte", erklärt Eventmanager Erich Rettenmoser.