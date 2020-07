31-Jähriger hörte Hilferuf und half der Schwimmerin, an Land zu kommen.

KÖSSEN, WALCHSEE (jos). Am 14. Juli gegen 16.20 Uhr wollte eine Deutsche (39) den Walchsee durchschwimmen. Vermutlich aufgrund der starken Gegenströmung verließen die geübte Schwimmerin etwa auf halber Strecke die Kräfte, sodass sie um Hilfe rief.

Ein 31-Jähriger (Ö) hörte den Hilferuf und erkannte die Notlage der Frau. In weiterer Folge nahm der Mann ein Surfbrett aus einem nahegelegenen Schuppen und paddelte zur Frau. Nachdem sich die Frau zunächst am Surfbrett festgehalten hatte, konnte sie sich in weiterer Folge halb auf das Surfbrett ziehen. Anschließend schwamm der Mann mit ihr wieder zurück zum Ufer. Dort wurde die Frau von den alarmierten Einsatzkräften der Rettung Kössen im Beisein des Lebenspartners erstversorgt.

Nachdem sich die Frau erholt hatte, konnte die Betreuung durch die Rettungskräfte wieder beendet werden. Auch der ebenfalls bereits gelandete Notarzthubschrauber konnte nach kurzem Aufenthalt wieder starten.

