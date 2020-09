Generalsanierte Vermessungs-Dienststelle auch in Kitzbühel; Neuer Leiter ist Hannes Fleckl.

KITZBÜHEL, KUFSTEIN (niko). Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV) ist eine nachgeordnete Dienststelle des Ministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort.

1997 wurden die Vermessungsämter Kitzbühel und Kufstein zusammengelegt. Seitdem umfasst der Vermessungsbezirk Kufstein beide politischen Bezirke mit zwei Dienststellen.

Im April 2019 wurde die generalsanierte Dienststelle Kitzbühel eröffnet (wir berichteten). Auslöser für die Sanierung war eine Verkleinerung des Vermessungsamtes (kein Archiv mehr benötigt) und eine Vergrößerung des AMS. Seit 1. Juni leitet nun Hannes Fleckl das Vermessungsamt Kufstein. Fleckl ist gebürtiger St. Johanner; er maturierte an der HTL und schloss sein Studium der Geodäsie 2017 mit dem Titel Diplomingenieur ab. Er arbeitete bei verschiedenen Unternehmen und wechselte dann ins Vermessungsamt Salzburg, wo er weiterführende Schulungen absolvierte.

Aufgaben, Projekte

Fleckl beschreibt Aufgaben und aktuelle Projekte der Vermessungsämter wie folgt: Kundenservice, Aktualisierung und Georeferenzierung von Geobasisdaten (Planbescheinigung, Führung des Katasters, Amtshandlungen …), Digitalisierung der lokalen Katasterarchive (in Kitzbühel bereits abgeschlossen, in Kufstein noch etwa zwei Jahre Arbeit, Arbeiten im Festpunktfeld.

In beiden Dienststellen sind jeweils sechs Mitarbeiter im Einsatz, in Kitzbühel wird ein Lehrling als Vermessungstechniker/in aufgenommen (Lehre mit Matura, Ausschreibungsfrist bis 29. September).