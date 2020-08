KITZBÜHEL (jos). Der bisherige Betriebsratsvorsitzende Toni Kammerlander vom ÖRK Kitzbühel ging mit kürzlich in die wohlverdiente Pension.

Der gebürtige Osttiroler trat 1980 beim Roten Kreuz Sillian als ehrenamtliches Mitglied ein. Seit 1989 war er hauptamtlich beim Roten Kreuz Kitzbühel als Rettungssanitäter tätig. 2004 wurde Kammerlander in den Betriebsrat gewählt und war dort mit großem Einsatz tätig. In den letzten Jahren wurde ihm die Funktion des Betriebsratsvorsitzenden übertragen. Kürzlich übergab er dieses Amt an seinen Nachfolger Christian Aufschnaiter.

Kammerlander möchte sich auch im Ruhestand weiterhin beim ÖRK ehrenamtlich betätigen und vor allem mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Der Tiroler ÖGB-Vorsitzende Philip Wohlgemuth bedankt sich bei Kammerlander für seinen langjährigen Einsatz. „Seine besonnene Art als Betriebsrat hat sich gerade in schwierigen Zeiten sehr bewährt“, so Hansjörg Hanser, ÖGB-Regionalsekretär Kitzbühel.