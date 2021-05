KIRCHBERG. Am 28. 5. (ca. 7.30 Uhr) war ein Motorradfahrer (Ö, 15) am Achenweg unterwegs. Hier ging auch ein Mann (Ö, 41) mit seinem Hund spazieren.

Es kam zu einem Zusammenstoß, der 41-Jährige stürzte in die Aschauer Ache. Der 15-Jährige zog den schwer verletzten Mann aus der Ache und alarmierte die Rettung. Der 41-Jährige wurde in die Klinik Innsbruck geflogen. Der 15-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins BKH eingeliefert.