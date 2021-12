Für die einen ist die E-Mobilität die Zukunft, für die anderen ein Irrweg. Das ÖAMTC-Clubmagazin "auto touring" beleuchtet Gegenargumente per Faktencheck. Wir stellen diese in einer Mini-Serie vor.

Letzter Teil: "E-Autos verursachen bei der Produktion so viel CO2, das holen sie nie auf."

Doch – rascher als viele glauben. Bei der Herstellung eines E-Autos fallen durch die Batterieproduktion mehr Treibhausgase an als bei einem konventionellen Fahrzeug (+ 70 bis 130 %). Dieser CO 2 -Rucksack baut sich aber im Lauf der Nutzung ab, da im Betrieb weniger Treibhausgase verursacht werden.

Die Produktion eines Kompaktwagens (Benziner, Diesel) verursacht rund zehn bzw. elf Tonnen Treibhausgasemissionen, während bei der Produktion eines E-Autos dieser Größenordnung mit einer Akkukapazität von 75 kWh durch Rohstoffe und energieinternsive Batterieherstellung 17,4 Tonnen CO 2 -Äquivalent entstehen. Dieser Negativ-"Vorsprung" wird durch die geringeren Emissionen beim Fahren immer kleiner.

Stromerzeugung verursacht zwar auch CO 2 , allerdings um einiges weniger als der Betrieb eines Autos mit Verbrennungsmotor. Zieht man den österreichischen Strommix heran, hat das kompakte E-Auto den Rucksack nach 42.000 km abgebaut. Kommt ausschließlich Strom aus erneuerbaren Quellen zum Einsatz, verringert sich die nötige Distanz auf 33.000 km.

Für ein E-Auto mit kleinerem Akku (50 kWh) lauten die Werte 25.000 bzw. 20.000 km. Und bis 2030 soll ja der gesamte heimische Strom aus "Erneuerbaren" kommen, so der Plan.

Der Faktencheck: