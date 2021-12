Die Skibergsteiger starteten in Italien in die Weltcupsaison; bereits Top-Erfolge.

KIRCHDORF. Erfolgreich verlief der Weltcupauftakt für die ÖSV-Skibergsteiger in Ponte di Legno in Italien. Im Vertical holte Sarah Dreier den 3. Platz bei den Damen. Paul Verbnjak siegte in der U23.

Andreas Mayer aus Kirchdorf, Elite-Aufsteiger in der ÖSV-Mannschaft, belegte den starken 4. Rang in der U23-Wertung und kam in der Gesamtwertung auf Platz 27 ins Ziel.