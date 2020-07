Der aus Brixen im Thale stammende Radprofi Patrick Hagenaars startete am 12. Juli bei der Reither Kogel Trophy im Alpbachtal erfolgreich in die Saison.

Mit einem Bergrennen startete der Radprofi Patrick Hagenaars am 12. Juli 2020 in die Rennsaison. Der für ihn eher untypische Bewerb über 6,4 Kilometer und 560 Höhenmeter fand in Reith im Alpbachtal erstmalig statt. Lediglich 250 Starter, die im Einzelstart auf die Strecke im Minutentakt entlassen wurden, waren bei der Premiere der Reither Kogel Trophy zugelassen. Hagenaars, der eigentlich zu den Langstreckenspezialisten gehört, nutzte den Saisonauftakt, um wieder in den Rennmodus zu gelangen. Er absolvierte in einer Zeit von 20:44,3 Minuten den Bergsprint und überquerte als insgesamt 18. die Ziellinie. In der Klasse M30 gelang ihm mit dieser ausgezeichneten Zeit sogar der Sprung aufs oberste Treppchen. „Kurz und intensiv ist eigentlich gar nicht meins, aber ich freue mich, dass wir wieder Rennen fahren dürfen“, resümierte Hagenaars am Ende der Hitzeschlacht bei der Reither Kogel Trophy 2020.