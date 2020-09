KITZBÜHEL (niko). Die Radsport-Stanger-Fahrer Paul Buschek und Stefan Kovar konnten zuletzt aus dem Schatten von Alex Hajek und Tim Wafler ins internationale Rampenlicht fahren (wir berichteten mehrfach).

Zuletzt schrammte Buschek (18) bei der Straßen-EM in Frankreich mit Platz 20 nur knapp an einer Sensation vorbei; er kam nur drei Sekunden hinter dem Sieger ins Ziel und gewann dabei sogar den Sprint einer Verfolgergruppe.

Teamkollege Kovar war beim Nationscup in Urgarn (Höchste Junioren-UCI-Kategorie) im Einsatz, nachdem er kurzfristig nachnominiert wurde. Rang vier auf der ersten Etappe stelle seine Form unter Beweis. Auf der dritten Etappe gelang ihm mit Rang drei sogar der Sprung aufs UCI-Nationscup-Podium.