Größte Skilehrerparty und Tiroler Demomeisterschaft

14.01.2018, 00:00 Uhr

Am Fieberbrunner Doischberg: Party, Meisterschaft Dash for Cash

Programm:

FIEBERBRUNN. Zum 2. Mal steigt in Fieberbrunn am 27. 1. „Österreichs größte Skilehrerparty“. Mit der Tiroler Demomeisterschaft sowie dem Jedermann-Bewerb „Dash for Cash powered by Raiffeisen“, bei dem es wieder 1.000 € Preisgeld zu gewinnen gibt, stehen auch zwei sportliche Highlights im Mittelpunkt (jew. Doischberg!).Zum 3. Mal werden die Tiroler Meisterschaften im Demoskilauf in Fieberbrunn ausgetragen.Auch der „Dash for Cash“ ist zurück. Im Vorjahr erfreute sich die Neuauflage des Jedermann-Bewerbs bereits großer Beliebtheit. Vier Starter teilen sich die Strecke (2 Anstiege, 2 Abfahrten) auf.14 Uhr Quali Demomeisterschaft; 18.30 Uhr Dash for Cash; 19.30 Uhr Finale Demomeisterschaft; 20.30 Uhr Skilehrerparty mit Cotton Underwear.