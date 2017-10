Kitz-Adler zwei Mal gegen Italiener siegreich

02.10.2017, 09:43 Uhr

Gegen Neumarkt aus Südtirol kamen die Adler am vorigen Mittwoch zu einem souveränen 4:0 Sieg. Von Beginn an waren die Kitzbüheler tonangebend und kontrollierten mit schnellem, druckvollen Spiel nach vorne das Geschehen. Coach Joe West zeigte sich mit der Leistung seines Teams sehr zufrieden.

Am Samstag folgte das dritte Heimspiel der Saison gegen Gröden (HC Gherdeina). Die Adler gerieten in Rückstand, ehe der Anschlusstreffer zum 1:2 gelang. Im letzten Drittel konnten die Gamsstädter das Spiel drehen; nach zwei Toren hieß es am Ende 3:2!Es folgen zwei Auswärtsspiele: 4. 10. in Jesenice, 7. 10. bei Tabellenführer Rittner Buam.