Kössener daheim und auswärts erfolgreich

10.05.2017, 12:09 Uhr

Ebenfalls am 5. Rang der Mannschaftswertung landeten die Kössener bei der Tiroler Meisterschaft. Dabei holten Eva Schwentner, Sandra Höflinger, Meryem Gencer, Christopher Klau und Carina Unterrainer in ihren Klassen Gold. Silber ging an Kevin Huber, Manuela Bratusa, Julia Bellinger, Elina Estermann, Selina Koidl, Saphira Landegger, Alois Mammet und Alex Zaiser, Bronze an Marcel Lechthaler, Philipp Schädlich, Valentina Landegger und Leonore Mammet.