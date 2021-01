Zahlreiche Eisläufer

Parkplatze mussten am Samstag, wegen des großen Andrangs der Eisläufer, bereits zu Mittag gesperrt werden.

Betroffen war der Rauschelesee und am Hörzendorfer See gab es nur noch vereinzelte Parkmöglichkeiten.

Am Aichwaldsee in der Gemeinde Finkenstein zogen viele Eisläufer ihre Runden.



Eishockeyspielen ist auf allen Eisflächen, Lockdown-Corona bedingt, verboten und es gibt auch keinen Schlittschuhverleih.

ABSTAND & MNS MASKE

Bitte zwei Meter Abstand halten und MNS Maske tragen!

Lendkanal könnte diese Woche folgen

Ab Mitte dieser Woche könnte es auch für die Eisläufer auf einem Teilstück des Lendkanals in Klagenfurt freies Laufen geben.

Die Wasserrettung Kärnten warnt vor dem Betreten nicht freigegebener Natureisflächen!

2006 war der Wörthersee mit Schlittschuhen befahrbar - hoffentlich 2021 auch wieder!