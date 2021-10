In einem Wohnhaus am Körnermarkt in Krems drang Rauch am 11. Oktober. Ein Passant alarmierte gegen 15.30 Uhr die Feuerwehr Krems.

KREMS. Laut heulten die Feuerwehr-Sirenen am Nachmittag des 11. Oktobers in der Kremser Innenstadt auf. Die Hauptwache Krems und die Feuerwache Egelsee eilten mit vier Tanklöschfahrzeugen, einer Drehleiter und zwei weiteren Fahrzeugen zum Brandort.

Zum Glück war keiner daheim

Beim Eintreffen stellten sie rasch fest, dass die betroffene Wohnung im ersten Stock leer war. Aus einem der Fenster drang dichter Rauch. Ein Atemschutztrupp verschaffte sich über den Innenhof des Wohnhauses Zugang zur Wohnung und konnte das Feuer, das im Bereich der Küche ausgebrochen war, löschen. Ein weiterer Atemschutztrupp kontrollierte die umliegenden Wohnungen und den Dachboden.

Schwere Schäden sind entstanden

Nachdem die Wohnung belüftet worden war, zeigte sich das gesamte Ausmaß des Schadens: Durch das Feuer und den Rauch wurden die Räumlichkeiten schwer beschädigt und sind vorerst unbewohnbar. Weil die Gas- und Wasserleitungen aus Sicherheitsgründen vorübergehend abgedreht werden mussten, waren auch das Wasserwerk und die EVN im Einsatz. Nun ermittelt die Polizei und sucht nach der Brandursache.