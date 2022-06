Die BezirksBlätter widmen diese Sonderausgabe dem Natur- und Umweltschutz, weil uns Nachhaltigkeit wichtig ist. Wir wollen unserem Motto „Aus Liebe zur Region“ treu sein, da die Natur ein wichtiger Bestandteil unserer schönen Region – der Wachau, dem Kremstal und dem Kamptal – ist. Rad fahren, wandern oder schwimmen in sauberen Badegewässern sind im ganzen Bezirk mit viel Abwechslung möglich und bereiten Naturliebhabern eine besondere Freude. Damit wir dieses Vergnügen auch in den kommenden Jahren genießen können, müssen wir alle achtsamer mit unserer Umwelt und Natur umgehen. Und dazu kann jeder Einzelne von uns seinen Beitrag leisten. Es fängt schon bei der Mülltrennung an, denn aus Kompost wird gute Erde oder Altpapier und Glas werden weiterverarbeitet. Im Garten könnte man auf naturnahe Bewirtschaftung setzen, denn der Einsatz von Pestiziden ist laut Studien selbst in Kleingärten hoch. Und Biogemüse schmeckt einfach besser. Unserer Umwelt zuliebe ist jeder Schritt zu mehr Umweltschutz der richtige.

So stoppen Kremser die Bodenversiegelung