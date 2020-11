Am 11. November bedrohte ein 48-jähriger Deutscher seine 35-jährige Ex-Frau in ihrer Wohnung in Ellmau. Der Mann wurde mittlerweile von der Polizei festgenommen.



ELLMAU (red). In Ellmau spielte sich am 11. November, gegen Mittag, eine dramatische Szene ab. Ein 48-jähriger Deutscher ging zu der Wohnung seiner 35-jährigen ebenfalls deutschen Ex-Frau in Ellmau. Nachdem ihm auf sein Klopfen hin die Frau die Tür geöffnet hatte, drängte er diese in die Wohnung hinein und bedrohte sie dort sowohl verbal als auch vermutlich mit einer schwarzen Faustfeuerwaffe. Der 35-Jährigen gelang es auf die die Terrasse zu flüchten und dort laut um Hilfe zu schreien. Daraufhin flüchtete der Beschuldigte sofort aus der Wohnung und verließ mit seinem Auto die Örtlichkeit. Die Polizei löste eine Alarmfahndung aus und konnte den Beschuldigten um 13:37 Uhr in der Wildschönau finden und festnehmen. Der 48-Jährige leistete dabei keinen Widerstand.

Frau blieb unverletzt

Das 35-Jährige Opfer wurde bei dem Vorfall nicht verletzt, steht aber unter den Einwirkungen des Geschehenen. Aktuell macht der Beschuldigte keine Angaben zum Vorfall. Weitere polizeiliche Ermittlungen sind noch im Gange.

Weitere Infos zum Thema Ellmau finden Sie hier.