Netzwerken ist gleich Beziehungspflege. Das bedeutet für viele ein physisches Treffen, Ob in der Früh, am Nachmittag oder sogar bei einem After Work Drink. Doch die aktuelle Situation fordert auch die Kooperationspartnerschaftspflege heraus. Treffen in größeren Gruppen werden zunehmend schwierig. Die Alternative sind Online-Treffen. So auch bei BNI (Business Network International), wo sich Tirolweit über 230 Unternehmer jede Woche online zum Austausch treffen. Weltweit sind es sogar über 270.000.

Was bis vor 2 Jahren noch undenkbar war, steht jetzt an der Tagesordnung. "Wir wissen, dass Online-Treffen physische Treffen niemals in der gleichen Qualität ersetzen können. Doch sie sind eine gute Alternative wenn man die Beziehung und den Kontakt untereinander aufrecht halten möchte", sagt Enrico Maggi, GF von BNI Tirol. Maggi führt weiter aus, dass man auch die Vorteile von Online Treffen nicht außer Acht lassen darf. Bei einem Tirolweit- ausgeschriebenem Meeting welches z. B. in Innsbruck stattfindet, fahren 30 Unternehmer mit 30 Autos unterschiedlich lange hin. Stadtverkehr, Parkplatz suchen sowie nötige Zeitpolster einplanen sind nur einige Dinge auf die man denken muss. Für ein Meeting von 90 Minuten darf man somit gut und gerne drei Stunden einberechnen bis man wieder an seinem Arbeitsplatz ist. Bei einem Online Meeting ist man innerhalb weniger Sekunden mit einem Mausklick dabei, agiert umweltschonend und unglaublich zeiteffizient. Unternehmer sprechen jetzt bereits von immensen Kostenersparnissen sowie einer effizienteren Arbeitseinteilung. Durch die geplante Covid-19 Impfpflicht der Regierung sowie die zunehmende Unsicherheit innerhalb der Gesellschaft was die Zukunft betrifft, sieht Maggi bei Online Meetings eine große Chance. "Online wird vor allem niemand ausgeschlossen, egal welchen Impfstatus er oder sie hat. Mit dem PC, Smartphone oder Tablet man kann sicher und problemlos an jedem Meeting teilnehmen. Geschäfte werden auch in Zukunft zwischen Menschen gemacht. Da wird sich nichts ändern. Online-Meetings bilden somit eine Erweiterung der Möglichkeiten und werden bald nicht mehr weg zu denken sein", so Maggi.