Unter dem Begriff „Führungsstil“ versteht man die Art und Weise, wie Führungsaufgaben durch Führungskräfte wahrgenommen werden und wie diese Personen ihre Führungskompetenzen ausüben. Betrachtet man das Phänomen Führung, so ist die Betrachtung der Beteiligten (Führer und Geführter) von elementarer Wichtigkeit, da diese unterschiedliche Möglichkeiten der Aktion und Reaktion haben. Doch auch die Gesprächsführung unter Kollegen, vom Verkäufer zum Käufer oder dem Telefonisten zum verärgerten Kunden sollte man beherrschen.

„Wer Menschen führen will, muss wissen, welche Menschen er führt“, schreibt Nikolaus B. Enkelmann in seinem Buch „Führen muss man einfach können: Das ABC der Menschenführung (2002)“. Enkelmann betont ebenfalls, dass der entscheidende Ansatz einer positiven Menschenführung immer auf dem Einsatz aller menschlichen Fähigkeiten, also auf Verstand, Intuition, und Emotion basiert. Claus Steinle betonte bereits 1978, dass Führung als zielorientierte Verhaltensbeeinflussung immer mehr an Bedeutung gewinnt. Durch die aktuell vorhandene Fülle an Büchern, Artikeln, Lernunterlagen sowie wissenschaftlichen Arbeiten lässt sich schnell erkennen, dass das Thema „Führung“ sowie „Führungsstil“ in den letzten Jahren an Wichtigkeit enorm zugenommen hat.

Unternehmer sind auch dabei immer mehr gefordert, da sie einerseits bei Kooperationspartnern Richtung und Führung zeigen müssen und andererseits auch bei ihren Angestellten als ernstzunehmende Arbeitgeber mit Führungsqualitäten wahrgenommen werden wollen. Dr. Ivan Misner, Gründer des BNI (Business Network International) sagt, dass es besser ist sechs Dinge tausend Mal zu machen, als tausend Dinge sechs Mal. Eine kompetente Führungskraft ist somit auch dadurch bekannt, dass Führungsstile klar und transparent gelebt werden ohne dabei zu viel auszuprobieren und letztendlich an Glaubwürdigkeit zu verlieren. Leader dürfen also auf der Hut sein. Einerseits einen authentischen Führungsstil leben und Entscheidungen treffen und andererseits Menschen individuell zu behandeln und da abholen wo sie gerade stehen.