Bischof Alois Schwarz: „Die Täler sind das Herzstück“

19.12.2017, 17:00 Uhr

Diözesanbischof Alois Schwarz über Armut in Kärnten, Solidarität, die Kärntner Landtagswahl und Weihnachten als Sehnsuchtsraum.

KÄRNTEN. Diözesanbischof Alois Schwarz im großen WOCHE-Interview zu Weihnachten: Über wachsende Wirtschaft, Armut, Sozialleistungen und die Wahl 2018.BISCHOF SCHWARZ: Dass die Wirtschaft wächst, ist eine positive Entwicklung. Dadurch entsteht bei den Menschen wieder die Hoffnung zu investieren und Wertschöpfung zu sichern. Gleichzeitig ist die Frage zu stellen: Was macht der Mensch mit dem, was er erwirtschaftet? Der tägliche Bedarf ist das eine, der zukunftsbauende Umgang das andere.

Dass wir schauen, wie nachhaltig ökologisch gewirtschaftet werden kann. Was kann der nächsten Generation gesichert werden? Das bedeutet, Geld nicht sofort wieder auszugeben, sondern so zu investieren, dass auch die nächste Generation Freude hat, in unserem Land zu leben und zu arbeiten.Es ist wichtig, dass wir lernen, in der Gegenwart zu leben. Weihnachten übt auf manche einen gewissen Druck aus, dass alles perfekt sein muss. Die emotional aufgeladenste Zeit ist am Heiligen Abend von 14 bis 20 Uhr. Es ist deshalb gut, sich ein wenig zurück zu nehmen und die Dinge kommen zu lassen, die da sind.Die Botschaft ist ja die Menschwerdung unseres Gottes - Geborenwerden, Neugeburt, Kind sein. Für mich ist Weihnachten so etwas wie ein Weltkulturerbe, nicht nur das Lied „Stille Nacht“. Dieses Fest zieht Gläubige und Nicht-Gott-Verbundene gleichermaßen an. Die ganze Welt sagt, dass Weihnachten ist. Es eröffnet einen Sehnsuchtsraum nach Leben.Weihnachten ist ein Lebensprogramm. Die Menschwerdung unseres Gottes ist ein Begleitprogramm durchs ganze Leben. Denn der Gott, der Mensch geworden ist, ist einer, der an der Seite des Menschen den Alltag gestaltet. Der Leitbildprozess in unserer Diözese steht unter dem Motto „Mit Jesus Christus den Menschen nahe sein“. Das ist ein Ausbuchstabieren des Weihnachtsgeheimnisses in den Alltag hinein.Armut ist ein sehr vielfältiges Phänomen. Neben der finanziellen Armut gibt es auch andere Formen der Armut. Manche sind z. B. arm an Beziehungen oder aufgrund ihres Lebensschicksals. Da ist es wichtig, differenziert hinzuschauen und zu fragen: Wie geht es den Menschen? Wichtig ist es, dass Wort „Arm sein“ in den Mund zu nehmen und sich darüber Gedanken zu machen.Ich wünsche mir, dass die Spendenfreudigkeit der Österreicher erhalten bleibt. Wir haben eine große solidarische Kraft in unserem Land und eine ganz große Hilfsbereitschaft. Es ist bewundernswert, wie auch im Nachbarschaftsbereich geholfen wird. Auch in unseren Gemeinden wird durch aufmerksame Solidarität sehr viel an Not gelindert.Vielleicht ist es schon hilfreich, dass jene, die der Hilfe bedürfen, sagen, wie und wo ihnen geholfen werden kann. Manche schämen sich zu sagen, was sie wirklich brauchen. Vielleicht muss man da Mut machen und sagen: Du darfst sagen, was dir fehlt. Es gibt so etwas wie eine ganz verschämte Armut. Es gibt auch viele Veranstaltungen für Familien und Kinder in Not, gerade vor Weihnachten. Und da merkt man schon: Weihnachten müsste es eigentlich immer geben.Ich erwarte mir, dass EU-, verfassungs- und völkerrechtlich konform vorgegangen wird. Die Regierungschefs haben bei der Tagung in Göteborg die europäische Säule sozialer Gerechtigkeit in 20 Grundsätzen dargestellt. Es ist wichtig, dass wir darauf schauen und europaweit in diese Richtung bewegen. Auf Gemeindeebene geschieht jetzt schon sehr viel, auch für Einwanderer. Wenn jemand die Zusage hat, in Österreich bleiben zu können, sollte man ihm gesellschafts- und sozialpolitisch jenes Leben in Würde ermöglichen, wie anderen auch.Ungleichheit führt immer auch zu Ungerechtigkeit. Da müssen wir sehr vorsichtig sein. Es ist wichtig, Gleiches gleich zu behandeln und Unterschiedliches unterschiedlich. Differenzierung ist noch nicht Diffamierung. Manche glauben, wenn sie das oder jenes nicht haben, sind sie schon diffamiert. Das ist aber nicht so.Ich vertraue darauf, dass sich das konstruktive Gesprächsklima und die positive Grundstimmung, die wir im Land haben, auch im Wahlkampf zeigen, als Wettbewerb um die besten Ideen für die Zukunftsfähigkeit in Kärnten.Objektive Information. Medien haben eine hohe Verantwortung, den Menschen zu vermitteln: Macht euch die Mühe, am Zeitgespräch verantwortlich teilzunehmen.Was kann der Einzelne zur Beruhigung beitragen, wenn - auch in sozialen Medien - verbale Schlachten ausgetragen werden?Der Einzelne kann ein gutes Wort sagen, eine positive Perspektive hereinbringen - außer es handelt sich um absichtlich verbreitete Unwahrheiten - und sich an Beschimpfungen nicht beteiligen. Wichtig wäre, dass man über Sachthemen redet und sagt: Uns sind diese Themen wichtig. Wie seht ihr das? Kommt an den Tisch und reden wir darüber, was die Menschen und unser Land brauchen?Wichtig ist es, dass sie immer die Person des anderen in seiner Würde nicht verletzen und dass sie so miteinander umgehen, dass sie auch nach der Wahl gut miteinander für dieses Land arbeiten können.Kärnten ist ein wunderschönes Land. Das ist es, was viele Menschen anzieht, die als Urlauber hierher kommen. Deshalb muss es gewährleistet sein, dass diese Schönheit und Differenziertheit durch Landschaftspflege erhalten bleiben. Kärnten ist auch stark in der ökosozialen Marktwirtschaft. Unsere Produkte sind hervorragend. Es ist sicherzustellen dass das, was produziert wird, in der hohen Qualität gefördert und geschätzt wird. Wahrscheinlich muss man dafür die Infrastruktur genauer in den Blick nehmen, damit wir die Menschen in den Tälern nicht als den Rand sehen, sondern als Herzstück. Wir werden uns als Kirche einbringen, wo wir können, um die Herzkraft der Menschen zu stärken und ihre Freude an diesem Land zu festigen. Mit unseren Festen schreiben wir uns ein, in den Lebensrhythmus der Menschen und machen sie so zu großen Kulturträgern.