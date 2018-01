Landtagswahl 2018: Alle Wahllokale in Niederösterreich pro Bezirk mit Öffnungszeiten

23.01.2018, 17:06 Uhr

Am 28. Jänner 2018 wählt Niederösterreich einen neuen Landtag. Die Bezirksblätter haben für euch alle Wahllokale der einzelnen Bezirke bzw. Sprengel mit Adresse, Öffnungszeiten und Angaben zur Barrierefreiheit zusammengefasst.

In 2.600 Wahlsprengeln werden am Sonntag, dem 28. Jänner 2018, mehr als 1,3 Millionen Personen in Niederösterreich zur Wahl gebeten.Am Stimmzettel angekreuzt werden können die Partei, ein Kandidat bzw. eine Kandidatin auf der Landesliste und im Wahlkreis. "Wir haben in Niederösterreich den Grundsatz "Name schlägt Partei"", erklärt Landtagspräsident Hans Penz, dass die Stimme für jene Gruppierung zähle, wo eine Person angekreuzt sei.



Alle Wahllokale Niederösterreichs im Überblick



Alles zur Landtagswahl 2018

Hier findet ihr alle Wahllokale Niederösterreichs pro Bezirk, mit Adresse, Öffnungszeiten und Angaben zur Barrierefreiheit.