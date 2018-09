Mordalarm in Rudolfsheim: 51-Jähriger erlag Stichverletzungen

21.09.2018, 22:45 Uhr

Sohn des Opfers wurde festgenommen - er gilt derzeit als Tatverdächtiger.

RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS. Polizisten des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus wurden wegen eines vermutlichen Gewaltverbrechens alarmiert. Die Beamten fanden in einer Wohnung in der Grimmgasse einen 51-jährigen Mann mit Stichwunden vor. Die Beamten konnten im Nahbereich der Wohnung den 29-jährigen Sohn des Opfers festnehmen. "Der Serbe gilt momentan als dringend tatverdächtig", so Polizei-Pressesprecher Daniel Fürst.Die Einsatzkräfte der Polizei und der Berufsrettung Wien versuchten noch den Mann zu reanimieren, leider erfolglos. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Die Vernehmung des Tatverdächtigen ist noch ausständig. Ein mögliches Motiv ist derzeit ebenfalls noch Gegenstand der Ermittlungen.