ISCHGL. Patrick Raaß und sein Team übernehmen den Kochlöffel von Gustav Jantscher im Schlosshotel Ischgl.

"Wir sind stolz auf unseren neuen Executive Chef de Cuisine, der ab kommender Wintersaison 20/21 nicht nur unsere Hausgäste, sondern auch in unserem Gourmetrestaurant Schlossherrnstube und in unserem à la carte Restaurant Weinstube unsere Gäste verwöhnen wird. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf die Verwendung bester und frischer Produkte aus der Region gelegt, doch die Kreativität geht weit über die Landesgrenzen hinaus," freut sich das Schlosshotel über ihren Neuzugang.

Patrick Raaß

- Neue Gerichte, neue Kombinationen

Bereits früh startete Patrick Raaß in seiner Karriere voll durch. Seine jeweils mehrjährigen Stationen sind ein außergewöhnliches und seltenes Statement, immer bei den Besten: Heinz Winkler – Residenz Winkler, Johann Lafer – Stromberg, Hans Haas – Tantris, Alfons Schubeck – Südtiroler Stuben. Und nun ins Schlosshotel Ischgl.

Patrick Raaß: „Kochen bedeutet für mich Berufung, Leidenschaft und Liebe zu den Produkten."

Schlossherrnstube

- Gourmetgenuss für alle Sinne

Die Schlossherrnstube überzeugt nicht nur durch das Ambiente mit urigem Tiroler Charme, sondern auch kulinarisch werden Sie in eine Welt der Köstlichkeiten entführt. Von Gault Millau ausgezeichnet mit 4 Hauben und 18 Punkte ist das Gourmetrestaurant eines der Besten in Österreich. "Für die Gourmetküche möchte ich ein Stück weit die ganze Welt in das Schlosshotel Ischgl holen, es werden dabei auch außergewöhnliche asiatische Einflüsse vorkommen", freut sich Patrick Raaß über seine neue Herausforderung.

Schlossherrnstube - Gourmetgenuss für alle Sinne

Weinstube

- Traditionell mit internationalem Flair

Eingebettet in den einzigartigen Charme eines Weinkellers, kombiniert mit Tiroler Flair offeriert die Weinstube die feinsten Klassiker mit regionalen Produkten und leidenschaftlicher Kochkunst, ausgezeichnet von Gault Millau mit 1 Haube und 12 Punkten. Patrick Raaß hat auch für die Weinstube konkrete Pläne: "Die traditionelle Küche der Weinstube möchte ich mit einer neuen kreativen Identität versehen. Die feinsten Klassiker mit regionalen Produkten und leidenschaftlicher Kochkunst." So wird ein Abend in der Weinstube zu einem ganz besonderen Erlebnis.

Weinstube - Traditionell mit internationalem Flair

Alle Informationen zu unserem Team und den verschiedenen Restaurants

