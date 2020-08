SEE. Das große Almabtriebsfest in See fällt heuer coronabedingt aus. Die bäuerlichen Vertreter sind derzeit mit der Wolfsproblematik beschäftigt.

Petition gegen Beutegreifer

Die bäuerlichen Vertreter der Gemeinde See trafen sich am 16. August zu eine Sitzung zur Thematik Wolf. Dabei wurde eine Petition zur Thematik Beutegreifer vorbereitet und gleichzeitig für den anstehenden Herbst und den Almabtrieb eine Aktion bzw. Aufruf angekündigt. Unter den TeilnehmerInnen waren Leonhard Schmid (Obmann Alpe Gamperthun), Pircher Bernhard (Obmann Alpe Versing), Larissa Jörg (Ortsleiterin Stv. Jungbauernschaft Landjugend See), Ortsbauernobmann Hubert Zangerl, Ortsbäueirn Stv. Brigitte Wolf, Schmid Arnold (Hirte Medrigen Stiel), Ortsbäuerin Gisela Siegele, Stefan Narr (Obmann Jungbauernschaft Landjugend See) sowie Raphael Jörg (Obm. Stv. Jungbauernschaft Landjugend See).

Wolfsdiskussion und Almzukunft

Gelebte Tradition, Brauchtum und überliefertes Handwerk sind wichtige Werte, welche in Tirol gepflegt und den Einheimischen und Gästen anschaulich präsentiert werden. Die Wehmut erfasst jeden Senner und Hirten, wenn der Almsommer zu Ende geht und die Vorbereitungen für das Einwintern der Almhütte und den Almabtrieb starten. War der Almsommer unfallfrei, und alle Tiere können heil wieder ihren Heimweg antreten, so werden diese zur Feier des Tages aufwendig geschmückt, bekränzt und das Almpersonal bzw. die Bäuerinnen und Bauern dekorieren ihre Hüte mit schönem Blumenschmuck.

"In Anbetracht der Vorfälle des heurigen Almsommers und der schlagartigen Konfrontation des Beutegreifers Wolf, können wir alles andere als auf einen unfallfreien Almsommer zurückblicken. Auch der Ausblick auf unsere Almwirtschaft in Kombination mit der aktuellen Wolfsdiskussion bietet wenig Euphorie um diesbezüglich positiv in die Almzukunft zu blicken", berichtet Bernhard Pircher, Obmann der Agrargemeinschaft Alpe Versing.

Das große Almabtriebsfest in See im Paznaun fällt heuer coronabedingt aus.

Coronabedingte Absage



Wie jedes Jahr, werden aber die Tiere im Herbst von unseren Almen auf die Heimweiden geholt bzw. eingestallt. Auch wenn heuer der große gemeinsame Almabtrieb aufgrund der Covid-19 Bestimmungen ausfällt, wird aber bewusst ein Zeichen gesetzt. "Unsere Hirten, Senner, Bauern und Bäuerinnen tragen bei den jeweiligen Almabtrieben im Herbst einen Hutschmuck mit grünen Zweigen und ein grünes Halstuch bzw. Armbinde oder Schleife. Auf aufwendig gebastelte Kränze und Blumenschmuck wird somit aufgrund der Wolfsthematik bewusst verzichtet. Zusätzlich werden wir ein Transparent platzieren. Damit unterstützen wir mit allen Kräften die zuletzt neu gegründete Initiative almohnewolf.at. Wir würden uns freuen, wenn zahlreiche Almen, bei dieser Aktion mitmachen, sich hier in ihren Orten abstimmen und somit auch ein Signal nach außen setzen", so Pircher.

Abschluss des Almsommers ohne "Rock am Schloss"

