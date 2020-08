KAPPL (otko, sica). Beim Großbrand in der VS Kappl vergangenen Freitag entstad ein beträchtlicher Schaden am Schulgebäude. Bürgermeister Helmut Ladner ist zuversichtlich, rechtzeitig ins neue Schuljahr starten zu können.

Am Gebäude entstand durch den Brand ein Sachschaden in bisher unbekannter Höhe. Personen wurden nicht verletzt.

Großeinsatz der Feuerwehr

Am Freitag, 07. August 2020 gegen 3 Uhr früh, wurde die Feuerwehr Kappl mittels Pager und Sirenen zu einem Brand alarmiert. Aus noch bislang ungeklärter Ursache entstand ein Brand im Müllraum der Volksschule. Dieser breitete sich über die Holzfassade bis in den 1. Stock aus.

Im Einsatz standen 145 Feuerwehrleute – die FF Kappl mit ca. 60 Mann und sieben Fahrzeugen, die FF Ischgl mit ca. 50 Mann und sechs Fahrzeugen sowie die FF See mit ca. 35 Mann und drei Fahrzeugen. (Quelle: Bezirksfeuerwehrverband Landeck, HV Karl Heymich).

Die Holzfassade stand in Flammen: Im Müllraum der Volksschule Kappl war aus bisher unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen.

Am Gebäude entstand ein Sachschaden in bisher unbekannter Höhe. Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist derzeit noch ungeklärt, die Erhebungen waren bei Redaktionsschluss noch nicht abgeschlossen (Quelle: Polizei) Auslöser für das Feuer dürften aber ölgetränkte Putzlappen gewesen sein, die nicht fachgerecht entsorgt wurden. Mit diesen waren zuvor die Parkettböden geölt worden.

Neues Volksschulgebäude

Die neue Volksschule in Kappl wurde erst vor drei Jahren feierlich eröffnet. Mit Beginn des Schuljahrs 2017/18 wurde das neue Schulgebäude bezogen.

4,6 Millionen Euro wurden in den Neubau im Ortsteil Lochau in unmittelbarer Nähe der Neuen Mittelschule Paznaun investiert. Bezahlt gemacht hatte sich aber, dass das Gebäude nach den neuesten Maßstäben des Brandschutzes errichtet worden ist. Der Müllraum, wo das Feuer ausbrach, ist durch eine Brandschutztüre vom Rest des Gebäudes getrennt.

Bürgermeister ist optimistisch

Rund 80 Kinder besuchen die größte Volksschule im Paznaun. Im Laufe dieser Woche werde es Gutachten und Gespräche mit der Versicherung geben, um die genauen Umstände zu klären, so Bürgermeister Helmut Ladner.

Bezüglich dem regulären Start in den Schulbetrieb im Herbst zeigt sich Ladner optimistisch: "Natürlich müssen wir schauen, wie die Schadenbehebung vorangeht. Da wir noch vier bis fünf Wochen Zeit haben sind wir zuversichtlich, rechtzeitig ins neue Schuljahr starten zu können."

Volksschule Kappl stand in Flammen

