BEZIRK LANDECK. Ein 22-jähriger norwegischer Student, der sich die Tage zuvor in Mailand und Bologna aufgehalten hat, am Coronavirus erkrankt.

+++ UPDATE Isländische Gäste im Tiroler Oberland dürften sich bei Rückflug im Flugzeug mit Coronavirus angesteckt haben. +++

Erster Coronavirus-Fall im Bezirk Landeck

Nachdem die beiden an Corona erkrankten italienischen StaatsbürgerInnen heute völlig gesund die Innsbrucker Klinik wieder verlassen konnten, wurde heute Mittag ein weiterer positiv am Coronavirus getesteter Fall im Bezirk Landeck bekannt. Es handelt sich dabei um einen 22-jährigen Studenten aus Norwegen, der sich Ende Februar in Bologna und Mailand aufgehalten hat und sich aktuell im Tiroler Oberland aufhält.

Norweger hielt sich in Ferienwohnung auf

„Der norwegische Student hatte über Fieber und Halsschmerzen geklagt und wurde aufgrund der Tatsache, dass er sich die Tage zuvor in einem norditalienischen Risikogebiet aufgehalten hat, von einem mobilen Screening-Team auf eine Coronavirus-Erkrankung getestet. Seit Mittag liegt das Ergebnis vor und ist positiv“, informiert Landessanitätsdirektor Franz Katzgraber.

Da sich der Norweger in einer Ferienwohnung aufgehalten hat, werden von den Gesundheits- und Sicherheitsbehörden aktuell alle weiteren Maßnahmen getroffen, damit sich das Virus nicht weiterverbreiten kann.

Originalton Franz Kratzgraber

Isländische Gäste dürften sich bei Rückflug im Flugzeug mit Coronavirus angesteckt haben

14 Personen aus Island, die bereits am Wochenende wieder abreisten, verbrachten vergangene Woche ihren Skiurlaub im Tiroler Oberland. Nach ihrer Rückkehr nach Island wurden mehrere Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Nach ersten Erhebungen und infolge einer schriftlichen Information vonseiten eines Betroffenen an den Beherbergungsbetrieb dürfte sich die Ansteckung erst im Flugzeug bei der Rückreise von München nach Reykjavik ereignet haben.

„Unter dieser Annahme erscheint es aus medizinischer Sicht wenig wahrscheinlich, dass es in Tirol zu Ansteckungen gekommen ist“, so Landessanitätsdirektor Franz Katzgraber. Konkret befand sich beim Rückflug ein aus dem Italienurlaub kommender und am Coronavirus erkrankter Fluggast an Bord – die Fluggäste wurden vonseiten der Fluglinie darüber informiert. Derzeit finden weitere behördliche Abklärungen statt.

Weitere Informationen zum Coronavirus

Telefonische Kontakte:

Kostenlose 24-Stunden-Hotline des Landes Tirol: 0800 80 80 30

Telefonische Gesundheitsberatung: 1450

Kostenlose 24-Stunden-Infoline der AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit): 0800 555 621

Weiterführende Informationen finden sich unter www.tirol.gv.at/coronavirus sowie unter www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/ und der Land Tirol-App

"Coronavirus zwischen Wahrheit und Hysterie": Vortrag von Dr. Florian Überall

Mehr News aus dem Bezirk Landeck: Nachrichten Bezirk Landeck