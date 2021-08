KAUNERTAL. Bei Verlegungsarbeiten drohte eine Kabeltrommel umzustürzen. Beim Versuch diese zu halten, wurden die Finger eines Arbeiters eingeklemmt. Der Verletzte wurde ein die Innsbrucker geflogen.

Arbeitsunfall am Kaunertaler Gletscher

Am 05. August 2021 waren Arbeiter mit Kabelverlegungsarbeiten am Kaunertaler Gletscher beschäftigt. Gegen 15.45 Uhr drohte eine rund drei Tonnen schwere Kabeltrommel umzustürzen, worauf ein Arbeiter versuchte, mit einem Bagger die Trommel zu fixieren und ein Arbeiter, ein 31-jähriger Österreicher, ebenfalls versuchte, die Kabeltrommel mit den Händen zu halten. Dabei wurde er mit den Fingern zwischen Baggerschaufel und Kabeltrommel eingeklemmt und schwer verletzt. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen. (Quelle: Polizei)

