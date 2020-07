STRENGEN/PIANS/TOBADILL/ZAMS/IMSTERBERG (sica). Pfarrer Georg Schödl wechselt im Oktober die Gemeinde, er übernimt die Leitung des Seelsorgeraums Achental. Wer ihm als Seelsorger für Strengen, Pians und Tobadill nachfolgt, ist noch unklar. Herbert Traxl übernimmt indessen die Pfarre Imsterberg.





16 Jahre Seelsorge in Strengen, Pians und Tobadill

Pfarrer Georg Schödl war seit 2004 für Strengen und Pians und ab 2007 zusätzlich als Seelsorger für Tobadill verantwortlich. Der gebürtige Absamer schloss eine Bäcker-Lehre ab, besuchte die Abendschule der HAK in Innsbruck und war als Büroangestellter tätig, bevor mit Besuch des Wallfahrtsortes Medjugorje sein Leben eine Wende nahm und er den Weg als Priester einschlug. Bevor er 1989 ins Priesterseminar eintrat, war er 1987 noch als UN-Soldat am Golan. Schödls Stationen als Seelsorger waren unter anderem als Kooperator in Ried-Prutz-Kauns und Fendels oder als Militärseelsorger im Kosovo, bis er 2004 seine erste Gemeinde übernahm und 16 Jahre lang als Seelsorger in Strengen, Pians und Tobadill tätig war.

16 Jahre lang war Georg Schödel als Seelsorger für Strengen, Pians und Tobadill zuständig - Im Bild bei einer Oldtimer-Segnung in Strengen im Jahr 2015.

Foto: Tamerl

hochgeladen von Dr. Johanna Tamerl

Nachfolge von "Radpfarrer" unklar

Der Pfarrer war für seine Liebe zum Rad-Sport bekannt, für die Strenger, Pianner und Tobadiller war es kein seltenes Bild, wenn der Pfarrer mit dem Rad vorbei düste. Jährlich organisierte er die weitum bekannte Radwallfahrt nach Locherboden mit anschließender Fahrrad-Segnung.

"Radpfarrer" Georg Schödl wechselt im Herbst ins Achental.

Foto: Paul Schranz

hochgeladen von Jasmin Olischer

Für den als "Radpfarrer" bekannten Georg Schödl beginnt im Herbst nun ein neuer Abschnitt: Er wechselt im Herbst ins Achental, wo er die Leitung des Seelsorgeraums übernimmt und Pfarrer der Gemeinden Eben, Pertisau und Achenkirch sein wird. Dort folgt er Gabriel Thomalla nach, welcher als Vikar in den Seelsorgeraum Fritzens-Volders-Wattens wechselt.

Es handle sich dabei um eine übliche Personalentscheidung, heißt es von Seiten der Diözese Innsbruck. Mit den Vorfällen der Hausbesuche von Schödl während der Corona-Zeit habe sie nichts zu tun. Wer ihm als Pfarrer in Strengen, Pians und Tobadill nachfolgt, sei bislang unklar. "Es sind derzeit noch Gespräche im Laufen.", heißt es von der Diözese.

Traxl übernimmt Imsterberg

Seit Jahren sorgte der Imsterberger Pfarrprovisor Stephan Müller für Konflikte in der Gemeinde. Mit seiner konservativen Haltung spaltete er die Gemüter. Während der Corona- Zeit zelebrierte er entgegen der Regelungen eine Gründonnerstags-Messe, die von der Polizei aufgelöst wurde, Bürger protestierten mit Plakaten im Juni gegen „ihren“ Pfarrer - Als Reaktion darauf ließ er die die Herz-Jesu-Prozession ausfallen. Nach einer turbulenten Zeit mit mehreren Vorfällen wird Stephan Müller zum 30. September 2020 als Pfarrprovisor von Imsterberg entpflichtet.

Pfarrer Herbert Traxl (li.) übernimmt ab Ende September für vorab ein Jahr die Gemeinde Imsterberg. (Im Bild mit Diakon Johannes Schwemberger)

Foto: Bezirksblätter

hochgeladen von Othmar Kolp

Ihm folgt als Pfarrprovisor Herbert Traxl zusätzlich zu seinen Aufgaben als Pfarrprovisor in Zams, Zammerberg und Schönwies. "Das ist vorab auf ein Jahr befristet, wie es dann weitergeht muss erst geschaut werden.", heißt es dazu aus dem Pfarrbüro in Zams.

Mehr News aus dem Bezirk Landeck: Nachrichten Bezirk Landeck