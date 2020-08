KAUNERTAL, KALTENBRUNN (otko). Pilgerweg ist wieder geöffnet: Steinschlagschutz für 80.000 Euro wurde am Wallfahrtsweg nach Kaltenbrunn installiert.

80.000 Euro für die Sicherheit

Nach dreiwöchiger Bauzeit konnte rechtzeitig zum Hochfest Mariä Himmelfahrt der Wallfahrtsweg von Kauns nach Kaltenbrunn wieder eröffnet werden. 80.000 Euro wurden in Sicherungsmaßnahmen investiert. Am 13. August nahmen bei der Wallfahrtskirche Kaltenbrunn (Gemeinde Kaunertal) die drei Bürgermeister Pepi Raich, Peter Moritz und Matthias Schranz zusammen mit TVB-Obmann Armin Falkner und Rosmarie Lentsch, Obmann Stv. des Kirchenrates Kaltenbrunn, symbolisch die Wiedereröffnung vor.

In einem Gemeinschaftsprojekt wurden 80.000 Euro in die Steinschlagsicherung am Wallfahrtsweg zwischen Kauns und Kaltenbrunn investiert.

Foto: HTB, Philipp Auer

hochgeladen von Othmar Kolp

Gemeinschaftsprojekt

Im Kaunertal musste einer der ältesten und wichtigsten Verbindungswege zur Wallfahrtskirche im Frühjahr 2019 aufgrund eines Steinschlagereignisses gesperrt werden. Für Peter Moritz, Bürgermeister der Gemeinde Kaunerberg und Grundbesitzer handelt es sich dabei um eine alte Problemzone, wo es immer wieder Felsstürze gab. "Im letzten Jahr war es gravierend und wir mussten nach einem Lokalaugenschein mit dem Landesgeologen den Weg offiziell sperren. Wir haben am Wallfahrtsweg zwischen Kauns und Kaltenbrunn den kleinsten Anteil. Allein hätten wir das aber nicht lösen können", dankte Dorfchef Moritz den Partnern.

Im Frühjahr 2020 wurde dann beschlossen, die Gefahrenstelle mittels Vernetzung und Schutzzäunen abzusichern. Hierzu wurde ein Gemeinschaftsprojekt gestartet, in dem der Tourismusverband Kaunertal Tourismus die Trägerschaft übernommen hat. Gemeinsam mit den drei Gemeinden Kauns, Kaunerberg und Kaunertal, dem Kirchenrat von Kaltenbrunn sowie Fördermitteln des Landes Tirol konnten die dafür benötigten finanziellen Mittel in der Höhe von 80.000 Euro aufgebracht werden. Umgesetzt wurde das herausfordernde Projekt von der heimischen Firma HTB.

Zeigten sich erfreut über die Wiedereröffnung (v.l.): TVB-Obmann Armin Falkner, Bgm. Pepi Raich (Kaunertal), Rosmarie Lentsch (Obfrau Kirchenrat Kaltenbrunn), Bgm. Peter Moritz (Kaunerberg) und Bgm. Matthias Schranz (Kauns).

Foto: Othmar Kolp

hochgeladen von Othmar Kolp

Nabelschnur für Fußgänger

Für TVB-Obmann Falkner hat der Wallfahrtsweg für das Kaunertal eine große Bedeutung: "Der Weg ist eine Nabelschnur talein und talauswärts für Fußgänger, Pilger und Wanderer. Die Sicherheit hat daher einen hohen Stellenwert. Durch die tatkräftige Unterstützung von vielen Seiten haben wir eine Lösung zusammengebracht, die technisch funktioniert. Nun haben wir es geschafft den Weg sicher begehbar zu machen", dankte Falkner den Behörden und Förderstellen.

Bgm. Raich verwies darauf, dass der Wallfahrtsweg zwischen Kauns und Kaltenbrunn einer der meistbegangenen Pilgerwege in Tirol sei. "Der Dank gilt den Kollegen in Kauns und Kaunerberg, dem TVB als treibende Kraft und Motor sowie den Förderstellen. Es hat ständig Anfragen gegeben, wann der Weg nun endlich wieder begehbar ist." Auch für Rosmarie Lentsch vom Kirchenrat Kaltenbrunn war es ein Freudentag.

Foto: HTB, Philipp Auer

hochgeladen von Othmar Kolp

Öffnung für Radfahrer

Die nächsten Schritte sind aber schon in Planung. Der Wallfahrtsweg soll nach Absprache mit Dekan Hinterholzer unter der Einhaltung entsprechender Verhaltensregeln für Radfahrer geöffnet werden. Für TVB-Obmann Falkner müssen aber bis dahin noch zwei Steilstücke entschärft werden, was 2021 realisiert werden soll. Am Startpunkt in Kauns soll zudem eine größere Parkmöglichkeit geschaffen werden. "Bisher standen die Autos oft quer auf der Landesstraße", so Bgm. Schranz.

Foto: Othmar Kolp

hochgeladen von Othmar Kolp



Mehr News aus dem Bezirk Landeck: Nachrichten Bezirk Landeck