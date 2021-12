LANDECK (otko). Der Landecker Bürgermeister Herbert Mayer zieht nach einem Jahr im Amt Bilanz und gibt einen Ausblick. Bei der Gemeinderatswahl 2022 tritt er wieder als Bürgermeisterkandidat an.



Seit einem Jahr im Amt

Mit Herbert Mayer (ÖVP) wurde am 29. Dezember 2020 ein erfahrener Kommunal-Politiker zum neuen Bürgermeister der Bezirkshauptstadt Landeck gewählt – die BezirksBlätter berichteten. Seit einem Jahr ist der Baukaufmann nun im Amt und zieht im BezirksBlätter-Gespräch eine durchaus positive Bilanz.

Stadtchef Herbert Mayer: ""Es hat keine Minute gegeben, wo ich gedacht habe, ich hätte die Funktion besser nicht übernommen."

Rathaus als Servicestelle

Wie groß war die Herausforderung des Bürgermeisteramtes?

HERBERT MAYER: "Die Aufgabe als Bürgermeister war für mich nicht neu. Ich bin schon seit Jahren in der Gemeindepolitik tätig. Allerdings war es nicht absehbar, wie die Corona-Pandemie die Vorhaben und die Tätigkeiten in der Gemeinde beeinflusst. Ich habe mich gut eingearbeitet. Es geht neben meinem Job und ich bin viel im Rathaus – der Dank gilt meiner Firma für die gute Unterstützung."



Haben Sie die Kandidatur bisher schon einmal bereut?

"Das Amt macht mir viel Freude, obwohl es auch einmal unangenehme Gespräche (z.B. bei Bauangelegenheiten) gibt und es nicht jeden Tag lustig ist. Es gab auch viele unvorhersehbare Dinge. Oftmals klafft die Bürgernähe und der Bürokratismus auseinander. Insgesamt ist es aber sehr interessant. Es hat noch keine Minute gegeben, wo ich gedacht habe, dass ich die Funktion besser nicht übernommen hätte. Dazu hatte ich viel Unterstützung von meinen FraktionskollegInnen und den MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung. Ich gehe gerne auf die Leute zu und verstehe das Rathaus als eine Servicestelle für die Bevölkerung. Natürlich habe ich auch das Gespräch mit der Opposition gesucht. Mein Ziel ist es einen sachlichen Stil in die Gemeindepolitik zu bringen."

In der Stadt Landeck stehen auch 2022 einige Projekte an.

Kandidatur für das Bürgermeisteramt

Kandidieren Sie nochmals als Bürgermeister bei der Gemeinderatswahl 2022?

"Ja, ich kandidiere für eine weitere Amtszeit und stelle mich der erneuten Bürgermeister-Wahl. Unsere Liste wird in Kürze präsentiert. Mein Wunsch wäre ein faires Werben um die Stimmen der WählerInnen. Nach der Wahl steht das Miteinander im Vordergrund. Die anstehenden Themen sollen im Gemeinderat sachlich und frei von persönlichen Interessen gelöst werden."



Die Corona-Pandemie hat sich wie ein roter Faden durch das Jahr gezogen.

"Viele Monate waren geprägt vom Lockdown mit all den Auswirkungen. Es gab keinerlei Veranstaltungen und das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben war teils stark eingeschränkt. Vor allem die Installierung der Impftstraße im Stadtsaal war eine große organisatorische Aufgabe. Niemand hat im Frühjahr 2021 gewusst, dass es so lange dauert. Mir war es besonders wichtig, dass die Impfstraße für den Bezirk in der Stadt situiert ist. Gerade bei der Impfung der über 80-Jährigen haben wir auch Verantwortung für die umliegenden Gemeinden im Talkessel übernommen. Weiterhin eine Herausforderung bleibt die budgetäre Lage. Erfreulich ist, dass das Worst-Case-Szenario mit dem prognostizierten Abgang von 1,6 Millionen Euro nicht eingetreten ist. Wir sind auf einem guten Weg."

Herbert Mayer wurde am 29. Dezember 2020 im Gemeinderat zum neuen Bürgermeister der Stadt Landeck gewählt. Nach einem Jahr zieht er Bilanz.

Zahlreiche Projekte umgesetzt

Welche Projekte wurden im heurigen Jahr umgesetzt?

"Anfang des Jahres wurde die Steuerungsgruppe Landeck 2032 installiert und diese Initiative freut mich besonders. Auch eine Talkesselmanagerin bzw. Stadtkoordinatorin hat ihre Arbeit aufgenommen. In allen Kindergärten wurde das Angebot eines erweiterten Mittagstisches eingeführt und in der MS Clemens Holzmeister die dringend notwendige Schulsozialarbeit. Durch einen Kontakt ist es mir auch gelungen, eine Kassenärztin nach Landeck zu bringen. Zudem haben wir ein neues Müllfahrzeug sowie die Stadtfeuerwehr Landeck ein neues TLF bekommen. In Sachen Infrastruktur wurde als großer Brocken die neue Altersheimküche umgesetzt. Die Kostenschätzung liegt hier bei 1,7 Millionen Euro, wobei aber noch keine Endabrechnung vorliegt. Wir werden bei den Kosten aber ziemlich genau hinkommen. Auch die zweite Baustufe beim Bauhof (Werkstätten) wurde gestartet und ist derzeit im Fertigwerden. Nach dem Winter folgen hier noch Restarbeiten. Im November erfolgte noch der Baustart für die Radwegverbindung von der Bahnübersetzung hinauf auf die Öd (Fischerstraße). Im Zuge der Radwegverbindung Perjen-Öd wurden auch die Wasser- und Abwasserleitungen erneuert. Saniert wurde auch die Stiege beim Kirchgassl. Installiert wurde auch schon das lang gewünschte Sternengrab am städtischen Friedhof. Bei der Baustelle der Schlossgalerie auf der L 76 hat der Felssturz für die Stadt Landeck 142.000 Euro an Kosten verursacht."

Die Stadtgemeinde Landeck.

Hundertjahrfeier und Vorhaben

2023 steht die Hundertjahrfeier der Stadterhebung an. Gibt es schon konkrete Pläne?

"Für das über regioL geförderte Zeitzeugen-Projekt, das bis 2023 geht, wurden erste Gespräche geführt. Über 40 solcher Interviews sind geplant und wir fixieren zuerst die Themenbereiche und wählen dann die Personen aus. Für das Jubiläum wurde eine eigene Arbeitsgruppe installiert, die ein Programm entwickeln soll."



Was für Vorhaben und Projekte sind für 2022 geplant?

"Das Spiel- und Bewegungsparadies im Planungsverband wird in Angriff genommen. Auch der Funpark soll wieder kommen, was an der ASFINAG liegt. Der Radweg auf die Öd wird vollendet und wir planen zusammen mit der Gemeinde Zams den Lückenschluss in der Kaifenau. Angeschafft wird in Zusammenarbeit mit dem Land auch das neue Wechsellader-System für die Feuerwehr. Dazu kommen Investitionen im Bereich Wasser, Kanal, Müllverwiegung und LWL-Ausbau. Auch der neue Hartplatz beim Sportplatz Perjen geht in Umsetzung. Zudem gehen wir die Planung für die Erweiterung des Altersheims an."

