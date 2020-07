ISCHGL, PAZNAUN. Der Silvrettarun 3000 hätte am vergangenen Wochenende stattgefunden. Statt einer einmaligen Veranstaltung findet die Laufveranstaltung jetzt täglich statt – bei der neuen Paznaun Challenge können bis 30. September ausgesuchte Rennstrecken abgelaufen und dabei per App getrackt werden. Gewinnchancen für alle Teilnehmer inklusive. Der österreichische Skirennläufer Michael Matt und Local Hero Martin Mattle gingen bereits an den Start.

Der österreichische Skirennläufer Michael Matt und Local Hero Martin Mattle gingen bereits bei der neuen Paznaun Challenge an den Start

Tägliche Paznaun-Challenge



Auch in diesem Jahr werden im Paznaun Sieger gekürt. Wie das trotz einiger verschobener Veranstaltungen geht? Bei der neuen Paznaun Challenge können ausgeschilderte Strecken des Ischgl Ironbike, Silvrettarun 3000 und Silvretta Ferwall Marsch im Sommer täglich per Mountainbike abgefahren, zu Fuß abgelaufen/abgewandert und mit der „Paznaun Challenge“-App getrackt werden. Der Clou dabei: Hier haben nicht nur die schnellsten Teilnehmer eine Chance auf hochwertige Gewinne. Jeder, der eine der Paznaun Challenge Strecken erfolgreich beendet, kann wöchentlich hochwertige Sachpreise gewinnen. Die Bekanntgabe der Hauptpreis-Gewinner erfolgt am 1. Oktober 2020. Die App der Paznaun Challenge ist ab dem 8. Juli kostenlos im App Store für iOS und im Google Play Store für Android erhältlich und vom 8. Juli bis 30. September 2020 aktiv. Die Teilnahme an der Paznaun Challenge ist kostenfrei. Alle Infos: www.ischgl.com/de/Events/Sommer-Highlights/Paznaun-Challenge.

Am 18. Juli 2020 konnten ausgewählte Teilnehmer vor Ort gemeinsam mit dem österreichischen Skirennläufer Michael Matt eine Strecke des Silvrettarun 3000 ablaufen.

Tracken und gewinnen

Eine Teilnahme bei der Paznaun Challenge 2020 für den Ischgl Ironbike, den Silvrettarun 3000 und den Silvretta Ferwall Marsch funktioniert ganz einfach per App: App „Paznaun Challenge“ downloaden und registrieren; Strecke auswählen; Am angegebenen Startbogen den Start-Button der ausgewählten Strecke drücken damit die Zeit läuft; Im angegebenen Ziel den Button erneut drücken und die Zeit wird gestoppt. Vergleich gewünscht? Über die Ranking-Liste besteht die Möglichkeit sich mit anderen Teilnehmern zu vergleichen. Wer die vollständige Strecke abläuft/abfährt, landet im Lostopf. Jeden Mittwoch werden dann unter den Wochenteilnehmern hochwertige Sachpreise verlost. Am 1. Oktober 2020 werden unter allen Teilnehmern die drei Schnellsten des Silvrettarun 3000 und des Ischgl Ironbike in den jeweiligen Klassen und Strecken gekürt. Alle Infos zur App „Paznaun Challenge“ und den Gewinnpaketen: www.ischgl.com/de/Events/Sommer-Highlights/Paznaun-Challenge.

Statt einer einmaligen Veranstaltung findet die Laufveranstaltung jetzt täglich statt.

Silvrettarun 3000 als Sommer-Challenge

www.galtuer.com/de/Events/Sport-Highlights/Paznaun-Challenge/Silvrettarun-3000.

Ischgl Ironbike als Sommer-Challenge

www.ischgl.com/de/Events/Sommer-Highlights/Paznaun-Challenge/Ischgl-Ironbike.

Silvretta Ferwall Marsch als Sommer-Challenge

www.galtuer.com/de/Events/Sport-Highlights/Paznaun-Challenge/Silvretta-Ferwall-Marsch.

Tipp für E-Biker: E-Bike WM für Jedermann als Sommer-Challenge

www.ischgl.com/de/Events/Sommer-Highlights/Paznaun-Challenge/E-Bike-WM.

Alle Informationen zum Paznaun gibt es unter: www.ischgl.com, www.galtuer.com, www.kappl.com und www.see.at.



