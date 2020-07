Das ehemalige Gasthaus Hammer-Tatzl in Wolfsberg im Schwarzautal wird zur Vulkan Residenz umgebaut.

In der Marktgemeinde Schwarzautal rüstet man sich für die touristische Zukunft. Mitten im Ortszentrum wird das ehemalige Gasthaus Hammer-Tatzl zum Hotel "Vulkan Residenz" umgebaut. Das Großprojekt wird in den nächsten Wochen fertiggestellt. Die Bauzeit beträgt rund ein Jahr.

Perfekte Lage

Das neue Hotel bietet die ideale Möglichkeit, die Natur und die Genusswelt in der Südsteiermark kennenzulernen. Der Um- und Neubau entsteht inmitten der Natur und schafft damit ein perfektes Ambiente für erholsame Tage und entspannte Nächte. Trotz der Nähe zur Natur liegt das Hotel nicht abgeschieden: Das Ortszentrum mit Kaufhaus, Bankfiliale und Tankstelle ist nur zwei Gehminuten entfernt. In unmittelbarer Nähe befinden sich auch zahlreiche beliebte Ausflugsziele für die ganze Familie. Bei der Ausstattung wurde ein großes Augenmerk auf den Komfort und die Regionalität gelegt.

Die Vulkan Residenz umfasst 45 geräumige und klimatisierte Zimmer. Diese verfügen über Bad/WC, WLAN und einen Balkon. Überdies werden auch Wohnungen errichtet, die über einen eigenen Küchenblock verfügen.

Das Besondere an der Vulkan Residenz? Das moderne Design kombiniert mit dem regionaltypischen Flair sorgt dafür, dass sich Tagesgäste hier ebenso zu Hause fühlen wie Gäste für längere Aufenthalte. Die Zimmer jedes Stockwerkes sind einem Stil verpflichtet und bieten in ihrer Ausstattung höchsten Komfort – angepasst an die jeweiligen Ansprüche. Im Erdgeschoß befinden sich die Zimmer im "Classic"-Stil. Im Trauben- oder Kastanien-Zimmer ist reichlich Platz zum Wohlfühlen, auch Hunde sind hier herzlich willkommen.

Im ersten Stock dreht sich alles um "Elegance". Im Sonnenblumen- oder Edelweiß-Zimmer erfüllen sich die Ansprüche an Qualität und Ästhetik. Ganz im Zeichen der Romantik steht der zweite Stock. Im Franzl-und-Theresia-Zimmer können die Gäste aus nah und fern die Ruhe und den Charme der guten alten Zeit genießen.

Wellnessbereich & Kulinarik

Weiters gibt es in der Vulkan Residenz einen Wellnessbereich mit Sauna, Infrarotkabine und einer geräumigen Terrasse, die als Ruhebereich mit wunderbarem Blick in die Natur überzeugt. Ein großer Seminarraum eignet sich ideal für Tagungen und Seminare – auch größere Busgruppen sind herzlich willkommen. Allen Gästen stehen genügend Parkplätze in der Nähe des Hauses zur Verfügung. Auch die Kulinarik kommt nicht zu kurz. Die Südsteiermark bietet eine große Palette an regionalen Köstlichkeiten und Schmankerln, die es mittags und abends zu entdecken gibt. Um perfekt und gesund in den Tag zu starten, wartet auf die Gäste ein variantenreiches Frühstücksbuffet, welches mit Produkten von regionalen Landwirten ausgestattet wird. Auch ein Abendrestaurant wird es in der Vulkan Residenz geben, mit einer ausgewählten Speisekarte. Ein Augenmerk wird hier auf Steakt gelegt. Sowohl zum Frühstücksbuffet als auch abends ins Restaurant sind auch alle Gäste herzlich willkommen, auch wenn sie nicht im Hotel wohnen. Die Vulkan Residenz wird in den nächsten Wochen fertiggestellt.