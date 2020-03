Hallo meine Lieben.

Leider ist mein Kater Gino immer noch schmerzlichst vermisst. Ohne jede Spur ist er am 4.11.2019 verschwunden und leider führte keiner meiner Suchaktionen zum Erfolg.

Ich möchte euch alle bitte weiter aufmerksam zu sein und falls jemand doch einen Hinweis hat oder sogar weiß wo er sich aufhalten könnte sich bitte bei mir zu melden.

Die Ungewissheit ist zermürbend und schwer zu ertragen... Ich hoffe so sehr auf ein Wunder.

Bitte Hinweise an 0650/9310192 oder über Facebook oder wenn ich nicht zu erreichen bin bei Tasso anrufen, dort ist er auch als vermisst gemeldet. Leider hat Gino keinen Chip, also bitte einfach bei mir melden, ich erkenne ihn wenn ich ihn sehe.

Vielen lieben Dank an Alle die helfen!