Wagna: Neubau des modernsten Einsatztrainingszentrums Österreichs für die Polizei

12.09.2018, 16:56 Uhr

Feierlicher Spatenstich: Das modernste Einsatztrainingszentrum Österreichs samt Raumschießanlage entsteht für die Polizei in Wagna. Die Eröffnung ist im Frühjahr 2019 geplant.

Der Weg war mühsam und steinig, doch am Mittwoch Nachmittag gab es auf der "alten" Polizei-Schießanlage in Wagna viele Gesichter, die mit der Sonne um die Wette strahlten: Mit vereinten Kräften wurde der feierliche Spatenstich für den Neubau eines modernsten Einsatztrainingszentrums und einer Raumschießanlage für die Polizei vorgenommen. Das Anwesen der Gründstückseigentümer und Bauherren Josef Höller und Peter Irgang umfasst 30.600 Quadratmeter und wird jährlich von etwa 1300 Polizisten genutzt werden.Oberst Josef Reich von der Logistikabteilung begrüßte die zahlreichen Ehrengäste - unter ihnen Oberstleutnant Siegfried Semlitsch (Bundesministerium für Inneres), Landespolizeidirektor HR Gerald Ortner, Landespolizeidirektor-Stv. HR Alexander Gaisch, Bgm. Peter Stradner und LAbg. a. D. Franz Trampusch.

Positive Stimmung

Eröffnung

Sehr froh über den Neubau des Einsatztrainingszentrums in Wagna und die hervorragende Zusammenarbeit mit der Polizei ist Bgm. Peter Stradner, denn die in die Jahre gekommene Schießanlage bereits seit seiner Lehrzeit in der Marktgemeinde Wagna immer wieder begleitet: "Das was jetzt hier passiert ist eine ausgezeichnete Sache. Ich bin sehr froh, dass wir zwischendurch auf die Anrainer und Nachbarn gehört haben und glaube, dass sich aus dem, was wir aus der Bevölkerung gehört haben, Nachhaltiges entwickelt hat, das langfristig Sicherheit bietet." Stradner konnte es sich nicht verkneifen: "Der Platz hier in Wagna ist auch groß genug, dass hier Pferdekoppeln gebaut werden könnten. Es lässt sich jetzt auch mit dem Schießlärm unter einem Hut bringen."Seine Freude über den Baubeginn brachte auch Landespolizeidirektor Gerald Ortner beim Spatenstich zum Ausdruck. Im letzten Jahr ist hier in vielen Bereichen sehr intensiv geplant worden, um dieses Einsatztrainingszentrum Wirklichkeit werden zu lassen. "Geplant ist, das bestehende Gebäude auf den neuesten Stand zu bringen und eine Raumschießanlage komplett neu zu errichten. Insgesamt werden 5 Millionen Euro investiert. Jeder Polizist weiß, dass das Einsatztraining das Herzstück jeder polizeilichen Arbeit ist", brachte es HR Ortner auf den Punkt.Die Eröffnung des neuen Einsatztrainingszentrums und der Raumschießanlage der Polizei in Wagna ist im Frühjahr 2019 geplant. Damit nimmt die Südsteiermark eine besondere Vorreiterrolle ein. Ein Zentrum in der Landespolizeidirektion ist bereits in Vollbetrieb und ein weiteres soll in Leoben folgen.